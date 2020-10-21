Американские СМИ сообщили о счете Трампа в китайском банке

С приближением выборов в США усиливается противоборство участников президентской гонки. В ответ на обвинения со стороны президента Дональда Трампа в "коррумпированности" семьи претендента на пост Джозефа Байдена, близкая к демократам газета The New York Times обнаружила у главы Белого дома счет в китайском банке, пишет портал nymag.com.

По данным The New York Times, счет принадлежит дочерней фирме Трампа International Hotels Management LLC, которая заплатила 188 тысяч долларов в виде налогов в Китае с 2013 по 2015 год. В первый год пребывания президента на посту выручка составила 17,5 миллиона долларов.

Демократы представляют дело так, что Трамп зарабатывал на этой стране, находясь на посту президента. Они утверждают, что глава Белого дома не показывал, сколько из этих денег поступило из Китая. А Компания International Hotels Management LLC отказывается предоставлять такие сведения. По оценкам The New York Times, "возникает конфликт интересов между внешней политикой США и кошельком президента".

Со своей стороны, юрист Trump Organization Алан Гартен пояснил, что "счет в китайском банке открыт для оплаты местных налогов, связанных с ведением бизнеса". При этом Гартен уточнил, что счет появился после того, как Trump Organization открыла офис в Китае "для изучения потенциала гостиничных сделок в Азии".