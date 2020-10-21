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21.10.2020 14:41
Рубрика: Общество

Анна Кузнецова: Неорганизованный отдых привел к гибели 885 детей

Текст: Татьяна Владыкина

В этом году количество детей, отдохнувших на летних каникулах, оказалось в шесть раз ниже по сравнению с летом-2019. В результате неорганизованного детского отдыха погибли 885 детей. Эти удручающие цифры - результат мониторинга "Безопасность детства", который регулярно проводит институт детского уполномоченного. О причинах печальной статистики рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Фото: Олег Укладов / "Комсомольская правда"
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- Если в прошлом году в оздоровительной компании детей участвовало 44 тысячи организаций, то этим летом лишь девять тысяч, - говорит Анна Кузнецова. - И в этих организациях смогли отдохнуть около 900 тысяч детей. Это в шесть раз меньше, чем в прошлом году.

Детский омбудсмен считает, что мониторинг помог выявить основные проблемы, которые помешали безопасному детскому отдыху в этом году. Одна из них, конечно, оказалась связана с пандемией и ограничениями. Ограничения не обошли стороной даже выстоявшие в более трудные времена, знаменитые детские лагеря "Орленок", "Океан", "Смену" и "Артек". Несмотря на то, что "Орленок" все же мог принимать ребят из Москвы, Московской и других областей, ситуация все же вызвала невероятный всплеск обращений родителей в институт уполномоченного.

- Дети получили путевки в качестве награды за какие-то достижения, но из-за ограничений поехать туда не смогли. К нам поступило девять тысяч обращений по этому поводу, - уточняет Кузнецова. - С министерством просвещения мы нашли возможность помочь этим детям: следующим летом они в приоритетном порядке будут направлены в эти оздоровительные лагеря.

Еще одна проблема - сложное экономическое положение, в котором оказались детские лагеря в этом году. По словам детского омбудсмена, сегодня детские оздоровительные центры находятся под угрозой разорения.

- Впервые к нам посыпались обращения от руководителей детских организаций отдыха, - говорит Анна Кузнецова. - В этом сезоне многие лагеря открылись с опозданием, а некоторые не открылись вовсе, в результате возникла угроза разорения и даже полной ликвидации лагерей. Понятно, что уменьшение лагерей приведет к тому, что в перспективе еще меньше детей сможет отдохнуть организованно. Если не решить эту проблему, то она будет расти в геометрической прогрессии.

По мнению детского омбудсмена, без федеральной поддержки эту проблему не решить. Поэтому детский уполномоченный обратилась за помощью в Правительство РФ, с предложением рассмотреть возможность финансирования строительства детских центров в каждом федеральном округе.

Третья, самая главная и одна из труднорешаемых проблем - неорганизованный досуг детей. О предоставленных самих себе детях на летних каникулах детский омбудсмен говорит не первый год. В этом году, по словам Кузнецовой, ситуация обострилась еще сильнее.

- Многие дети остались дома, и тут цифры более чем красноречивы: в ходе организованного отдыха не погибло ни одного ребенка, за три летних месяца пострадали 159 детей, - говорит Кузнецова.

Неорганизованный отдых привел к гибели 885 детей.

- Почти в два раза больше, чем в прошлое лето, - отмечает детский уполномоченный. - Мы берегли детей от коронавирусной инфекции, но в итоге дети тонули, погибали в пожарах, от ударов электрического тока, падали из окон и т.д. Это не говорит о том, что не нужно было вводить карантин, но нужно было понимать, к чему это приведет.

По данным мониторинга, по разным причинам в этому году пострадали более 11 тысяч детей, это в 70 раз больше, чем при организованном отдыхе. В четыре раза увеличилась численность детей, пострадавших при выпадении из окон. В результате ДТП погибло больше на 95 процентов, количество погибших от пожаров и поражения эелектрическим током увеличилось на 91 процент, число пострадавших от отравления увеличилось на 41 процент, погибших в результате совершения преступлений - на 40 процентов, количество погибших в результате утопления выросло на 76 процентов, число детей, совершивших правонарушения увеличилось на 75 процентов.

- Это страшные цифры результат того, что дети оказались предоставленными сами себе, - резюмирует Анна Кузнецова. - Сколько еще нужно цифр, чтобы убедиться в том, что организация досуга детей первостепенное дело?

Детский омбудсмен заявила, что лишь в нескольких регионах есть программы организации детского досуга и занятости, хотя к созданию этих программ Институт детского уполномоченного призывает уже не первый год. Пока чиновники откладывают думы о том, как наладить детский досуг, на помощь приходят советы отцов, молодежь и волонтеры.

- В этом году мы проверили более 400 тысяч объектов, и выявили в два раза больше нарушений, чем в прошлом году, - говорит Анна Кузнецова. - Ржавые конструкции на детских и спортивных площадках, злосчастные футбольные ворота, бетонные обломки, металлические штыри, сломанные качели и карусели.

По словам детского обмудсмена, благодаря Совету отцов и "Молодежки ОНФ" удалось привести в порядок более 35 тысяч объектов. В результате, сократилось количество детей, погибших на детских и спортивных площадках.

Фото: Love portrait and love the world / Istock
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- Своими руками ребята устраняли неполадки, значит, это можно было сделать силами тех муниципальных компаний, за которыми эти территории закреплены, - говорит Анна Кузнецова. - Почему это было не сделано, пока не пришли волонтеры, я не понимаю.

Анна Кузнецова отметила, что все эти проблемы могла бы помочь разрешить и федеральная концепция детской безопасности.

- Мы предложили создать такую концепцию в Московской области, губернатор охотно откликнулся на наше предложение, - рассказывает детский уполномоченный. - Мы понимаем, что пандемия никуда не уходит, не нужно выжидать, пока как-то все рассосется, нужно принимать меры здесь и сейчас, потому что предоставленные сами себе дети - это очень опасная ситуация.

И все-таки, главным гарантом детской безопасности будут не программы, написанные экспертами, а неравнодушие каждого взрослого.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Отдых детей в летних лагерях

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