Овен

Если вы потратите время на анализ последних событий, то можете прийти к очень интересным выводам.

Телец

Вы станете проще относиться к тому, что кто-то ограничивает вашу свободу. Но если давление станет сильным, начнете отстаивать независимость.

Близнецы

Вам удастся без труда навязать свою волю окружающим. Но все те, кого вы успеете обидеть, захотят вам отомстить.

Рак

Дела, которые вы начнете на этой неделе, будут, как предсказывают звезды, удачными.

Лев

При выработке стратегии достижения желаемого вы можете оказаться не на высоте.

Дева

Вам захочется реализовать самые странные идеи. Действуйте по принципу: "Семь раз отмерь, один раз отрежь".

Весы

Если вы начали воспринимать все происходящее как вызов, пора отдохнуть. Иначе вы можете наломать дров.

Скорпион

Погоня за славой и материальными благами может закончиться неудачей.

Стрелец

Незначительные события могут повлиять на плавное течение жизни и заставят отказаться от старых планов.

Козерог

Вам понадобятся мудрые советчики, иначе высока вероятность того, что вы начнете ломиться в открытые двери.

Водолей

Важно до победного конца отстаивать свои интересы и не идти на компромисс.

Рыбы

Обстоятельства могут заставить вас много работать, а вы хотели бы остаться с собой.