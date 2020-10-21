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Премьер-министры РФ и Узбекистана обсудили сотрудничество двух стран 20.10.2020
Госпитали на ВДНХ и в АТЦ "Москва" приняли первых пациентов с COVID-19 20.10.2020
Утвержден календарь юниорского Гран-при по фигурному катанию-2021/22 20.10.2020
БК "Зенит" пропустит третий матч в Евролиге из-за вспышки COVID-19 20.10.2020
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Федор Бондарчук назвал место и время прощания с Ириной Скобцевой 20.10.2020
Количество военнослужащих с коронавирусом превысило 2 тысячи человек 20.10.2020
СК возбудил дело после гибели ребенка при взрыве в Лобне 20.10.2020
"Ливерпуль" и "МЮ" намерены создать европейскую лигу 20.10.2020
Ипотечный портфель вырос в сентябре на 2% 20.10.2020
Уровень безработицы в России сократился на 0,1% 20.10.2020
"Зенит" и "Брюгге" назвали составы на матч Лиги чемпионов 20.10.2020
СК подтвердил гибель ребенка при взрыве в Лобне 20.10.2020
МИД РФ: Германия сознательно изъяла ключевые сведения из доклада ОЗХО 20.10.2020
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В Челябинской области продлят осенние каникулы 20.10.2020
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Овен

Если вы потратите время на анализ последних событий, то можете прийти к очень интересным выводам.

Телец

Вы станете проще относиться к тому, что кто-то ограничивает вашу свободу. Но если давление станет сильным, начнете отстаивать независимость.

Близнецы

Вам удастся без труда навязать свою волю окружающим. Но все те, кого вы успеете обидеть, захотят вам отомстить.

Рак

Дела, которые вы начнете на этой неделе, будут, как предсказывают звезды, удачными.

Лев

При выработке стратегии достижения желаемого вы можете оказаться не на высоте.

Дева

Вам захочется реализовать самые странные идеи. Действуйте по принципу: "Семь раз отмерь, один раз отрежь".

Весы

Если вы начали воспринимать все происходящее как вызов, пора отдохнуть. Иначе вы можете наломать дров.

Скорпион

Погоня за славой и материальными благами может закончиться неудачей.

Стрелец

Незначительные события могут повлиять на плавное течение жизни и заставят отказаться от старых планов.

Козерог

Вам понадобятся мудрые советчики, иначе высока вероятность того, что вы начнете ломиться в открытые двери.

Водолей

Важно до победного конца отстаивать свои интересы и не идти на компромисс.

Рыбы

Обстоятельства могут заставить вас много работать, а вы хотели бы остаться с собой.

Общество Ежедневник Гороскоп

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