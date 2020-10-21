Автоматическое начисление выплат на детей продлят до марта

Речь идет о выплатах на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Автоматическое назначение таких средств уже действовало с 1 апреля по 1 октября 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции, а со 2 октября для продления выплаты нужно подавать заявление. То есть окончание действия этой меры совпало с новым всплеском заболеваемости COVID-19.

Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов от "Единой России". Как ранее объяснил один из авторов поправок, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, в нынешней сложной ситуации необходимо "поддержать людей и сохранить беззаявительный порядок получения этих средств". Выплаты на фоне пандемии продолжат начисляться "автоматически, без лишней бюрократии и дополнительных подтверждений".

Законопроект направлен на исполнение поручений президента и вошел в число приоритетных для фракции "Единая Россия", заявил журналистам другой автор документа - глава фракции Сергей Неверов. Он отметил, что в условиях пандемии важно исключить лишние контакты между людьми, учитывая рост заболеваемости коронавирусом.

- Поскольку возник правовой разрыв, неопределенность - со 2 октября уже не действует прежняя норма о беззаявительном порядке - то в нашем законопроекте мы распространяем установленные им правоотношения на период с 1 октября, - заявил на пленарном заседании первый замглавы фракции "единороссов" Андрей Исаев. - Тем не менее, эта правовая неопределенность для целого ряда семей сегодня существует, ее нужно преодолеть как можно быстрее.

Для ускорения принятия этой меры депутаты сразу же передали документ в верхнюю палату - сенаторы, как стало известно, планируют ее рассмотрение на сегодняшней "пленарке".