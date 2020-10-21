Больше половины американцев поддерживают назначение Барретт в Верховный суд

Больше половины американцев поддерживают кандидатуру Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда. Таковы результаты опроса общественного мнения, который провели социологи Gallup.

"С предложением действующего президента Трампа в отношении кандидатуры Барретт согласен 51 процент опрошенных, еще 46 высказались против этой идеи, три процента респондентов затруднись с ответом", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В предстоящий понедельник, 26 октября, Сенат Конгресса США планирует провести голосование по кандидатуре Барретт на должность члена Верховного суда. Имеющие большинство в Сенате республиканцы хотят утвердить ее до всеобщих выборов, запланированных на третье ноября. Против этой идеи высказываются демократы. Представители партии требуют от Трампа предоставить это право победителю президентских выборов.

Напомним, Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. В состав Верховного суда входят девять человек. Из восьми членов суда пять были назначены президентами-республиканцами, двое из них - Трампом. Место в Верховном суде США стало вакантным 18 сентября в связи со смертью от рака 87-летней Рут Бейдер Гинзбург.