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21.10.2020 14:56
Рубрика: Общество

Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций COVID-19

Государственный научный центр "Вектор" выявил более 80 мутаций коронавируса, при этом они не влияют на эффективность разработанной вакцины. Об этом на заседании клуба "Валдай" рассказал генеральный директор центра Ринат Максютов.

- В настоящее время более 80 нуклеотидных замен нами были выявлены, которые не фигурируют в международных базах данных, но эти изменения не критичны и не влияют на эффективность разработанной пептидной вакцины, - отметил он.

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Вакцина "Вектора" "ЭпиВакКорона" полностью безопасна, подчеркнул Максютов, в том числе для людей старшего возраста и аллергиков.

- И даже мы рассматриваем вариант дальнейшего ее применения в клинических исследованиях на детях, начиная с возраста 14-17 лет, при этом состав вакцины не будет изменен, - цитирует его слова РИА Новости.

По словам гендиректора центра "Вектор", данную вакцину можно будет использовать по схеме вакцинации против клещевого энцефалита​​​: две вакцинации, последующая ревакцинация и следующая ревакцинация только раз в три года.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства объявил о том, что "Вектор" 14 октября зарегистрировал свою вакцину от коронавируса - "ЭпиВакКорона". Эта вакцина пептидная, она состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков - пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

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