"Челси" заявил завершившего карьеру Чеха на матчи АПЛ

Лондонский "Челси" внес в заявку на матчи чемпионата Англии завершившего карьеру вратаря 38-летнего Петра Чеха. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Петр Чех был включен в заявку команды на экстренный случай. Это мера предосторожности в связи с беспрецедентными условиями, вызванными пандемией коронавируса. Чех занимает позицию игрока без контракта", - говорится в заявлении "синих".

По информации британских СМИ, Чех принял участие в нескольких тренировках и произвел большое впечатление на тренерский штаб во главе с Фрэнком Лэмпардом. Помимо Петра, в заявке лондонской команды есть еще три голкипера - Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро и Эдуар Менди.

Чех провел большую часть карьеры в "Челси": он выступал за клуб с 2004 по 2015 год. В составе команды он завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги и один - Лиги чемпионов. Последние годы Чех провел в "Арсенале", а летом 2019 года перешел в "Челси" на работу в структуре клуба.