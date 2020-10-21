Что не дает расти ценам на нефть

В долгосрочной перспективе котировки зависят от спроса, который, по словам главы Минэнерго Александра Новака, восстановился до 90% от докризисного уровня. "Весной спрос на нефть и нефтепродукты падал на 20-25 миллионов баррелей в сутки, а потом после того, как отменились различные карантинные меры, очень быстро стал восстанавливаться. Но сейчас этот процесс сильно замедлился и многое зависит от того, что будет происходить с мировой экономикой, с тем, какие меры принимают разные страны, борясь со второй волной COVID-19", - сказал после встречи ОПЕК+ Александр Новак.

В этих условиях подстегнуть рост цен могло бы решение ОПЕК+ не снижать объемы сокращения добычи с 7,7 млн до 5,7 млн баррелей в сутки с начала 2021 года. Но на прошедшем 19 октября совещании этот вопрос даже не обсуждался. По словам генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо решение об условиях сделки в 2021 году будет принято в конце ноября - начале декабря.

Опасения ужесточения карантинов из-за второй волны пандемии COVID-19 заставляют с пессимизмом смотреть на перспективы быстрого восстановления рынка, но дело не только в этом. Освобожденная от выполнения сделки ОПЕК+ Ливия продолжает наращивать добычу, доведя ее уже до 500 тысяч баррелей в сутки и планирует поднять ее уровень в 2021 году до 1,1 млн баррелей. Для сравнения, суммарно должники ОПЕК+, компенсирующие невыполненные ранее условия сделки, в сентябре сократили добычу на 249 тысяч баррелей в сутки. То есть объем дополнительного сокращения оказался в два раза меньше чем поставки нефти на рынок из Ливии. Кроме того забастовка нефтяников в Норвегии, сократившая производство на 300 тысяч баррелей в сутки, завершилась, и добыча в стране опять возросла.

Производство нефти в США перестало падать. Поддержку ему оказывает растущий экспорт нефти в Китай, который приобретает ее в рамках торгового соглашения стран. "Нефтяная отрасль США подает признаки оживления", - говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. - И хотя объемы добычи не поднимаются выше 11 млн баррелей в сутки, число активных буровых установок достигло 205, максимального значения с июля".

"К концу года цены на нефть могут вырасти до 48 долларов за баррель", - считает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. По его мнению, стимул для роста котировок может дать не только пролонгация действующих условий ОПЕК+ на 2021 год, но и победа Джо Байдена на выборах в США, которая будет означать ужесточение экологической повестки и проблемы для американской нефтегазовой отрасли, считает Хансен.