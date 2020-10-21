Что не дает расти ценам на нефть

Новости

В Грузии захватчику банка удалось уехать с тремя заложниками 00:17
"Спартак" сыграет ближайшие домашние матчи без зрителей 21.10.2020
В Москве по подозрению в мошенничестве задержали экс-замглавы Росгвардии 21.10.2020
В Москве скончались 66 пациентов с коронавирусом 21.10.2020
Николич остался недоволен результатом матча с "Зальцбургом" 21.10.2020
Глава Евросовета созовет экстренный саммит ЕС по коронавирусу 21.10.2020
"Шахтер" в Мадриде обыграл "Реал" в матче Лиги чемпионов 21.10.2020
Кабмин рассмотрит поправки об оплате работникам санаторно-курортного лечения 21.10.2020
Папа Римский впервые поддержал однополые гражданские союзы 21.10.2020
На МКС вышла из строя система подачи кислорода "Электрон-ВМ" 21.10.2020
Полиция задержала захватившего банк в Грузии 21.10.2020
В Баварии ввели жесткие ограничения из-за COVID-19 21.10.2020
Участник испытаний британской вакцины умер в Бразилии 21.10.2020
Минстрой не ожидает падение платежей за ЖКХ из-за пандемии 21.10.2020
Минстрой РФ не видит угрозы ипотечного "пузыря" из-за льготной ставки 21.10.2020
За сутки в ВС РФ выздоровели от коронавируса 49 военнослужащих 21.10.2020
Соболев повредил мениск на тренировке "Спартака" 21.10.2020
Три человека пропали после авикатастрофы под Вологдой 21.10.2020
В выходные закроют участок между станциями "Кунцевская" и "Пионерская" 21.10.2020
"Спартак" может сыграть при пустых трибунах из-за нарушения масочного режима 21.10.2020
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 21.10.2020
Министр здравоохранения ФРГ заразился коронавирусом 21.10.2020
В Москве из-за ковидных нарушений закрыли частную клинику 21.10.2020
Снизивший доход ЦБ от продажи доли в Сбербанке законопроект принят в I чтении 21.10.2020
Вышел трейлер второго сезона сериала "Метод" 21.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
21.10.2020 23:11
Рубрика: Экономика

Зажали баррель

Что не дает расти ценам на нефть
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 239(8293)
Цены на нефть уже более двух недель, с 5 октября, зажаты в узком коридоре между 41 и 44 долларами за баррель марки Brent. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и позитивная статистика о росте промпроизводства в Китае так и не смогли заставить котировки перейти к уверенному росту. Впрочем, как и новостям об увеличении количества заболевших коронавирусом в мире не удается их серьезно опустить.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В долгосрочной перспективе котировки зависят от спроса, который, по словам главы Минэнерго Александра Новака, восстановился до 90% от докризисного уровня. "Весной спрос на нефть и нефтепродукты падал на 20-25 миллионов баррелей в сутки, а потом после того, как отменились различные карантинные меры, очень быстро стал восстанавливаться. Но сейчас этот процесс сильно замедлился и многое зависит от того, что будет происходить с мировой экономикой, с тем, какие меры принимают разные страны, борясь со второй волной COVID-19", - сказал после встречи ОПЕК+ Александр Новак.

Фото: iStock
Новак: Россия исполняет обязательства по сделке ОПЕК+ близко к 100%

В этих условиях подстегнуть рост цен могло бы решение ОПЕК+ не снижать объемы сокращения добычи с 7,7 млн до 5,7 млн баррелей в сутки с начала 2021 года. Но на прошедшем 19 октября совещании этот вопрос даже не обсуждался. По словам генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо решение об условиях сделки в 2021 году будет принято в конце ноября - начале декабря.

Опасения ужесточения карантинов из-за второй волны пандемии COVID-19 заставляют с пессимизмом смотреть на перспективы быстрого восстановления рынка, но дело не только в этом. Освобожденная от выполнения сделки ОПЕК+ Ливия продолжает наращивать добычу, доведя ее уже до 500 тысяч баррелей в сутки и планирует поднять ее уровень в 2021 году до 1,1 млн баррелей. Для сравнения, суммарно должники ОПЕК+, компенсирующие невыполненные ранее условия сделки, в сентябре сократили добычу на 249 тысяч баррелей в сутки. То есть объем дополнительного сокращения оказался в два раза меньше чем поставки нефти на рынок из Ливии. Кроме того забастовка нефтяников в Норвегии, сократившая производство на 300 тысяч баррелей в сутки, завершилась, и добыча в стране опять возросла.

Производство нефти в США перестало падать. Поддержку ему оказывает растущий экспорт нефти в Китай, который приобретает ее в рамках торгового соглашения стран. "Нефтяная отрасль США подает признаки оживления", - говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. - И хотя объемы добычи не поднимаются выше 11 млн баррелей в сутки, число активных буровых установок достигло 205, максимального значения с июля".

Новак: Сегодняшние цены на нефть адекватны ситуации на мировом рынке

"К концу года цены на нефть могут вырасти до 48 долларов за баррель", - считает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. По его мнению, стимул для роста котировок может дать не только пролонгация действующих условий ОПЕК+ на 2021 год, но и победа Джо Байдена на выборах в США, которая будет означать ужесточение экологической повестки и проблемы для американской нефтегазовой отрасли, считает Хансен.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Цена на нефть

Главное сегодня

Путин назвал вакцинацию от коронавируса задачей номер один
Совфед одобрил продление упрощенного порядка оформления выплат на детей
Минстрой обсудит инициативу по запрету на рекламу в почтовых ящиках
Мишустин: России нужно активнее увеличивать свое присутствие в Арктике
Оператор "Северного потока-2" прокомментировал новые санкции США
Что будет с курсом рубля, нефтью и биржей на этой неделе
Как бизнесу пережить коронакризис