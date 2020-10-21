Что связывает барановичский "Торгмаш" с флагманом российского Военно-морского флота?

Как в открытом море три раза в день накормить досыта две тысячи российских моряков? За ответом корреспонденты "СОЮЗа" отправились в белорусский город Барановичи на ОАО "Торгмаш". Именно это предприятие в сотрудничестве с российской фирмой-партнером оснащало камбуз - так на флоте называют кухню - при реконструкции ракетного крейсера "Адмирал Кузнецов".

...На проходной репортеры "СОЮЗа" надели медицинские маски и продезинфицировали руки, у них проверили температуру. Разговор с заместителем директора завода по внешнеэкономической деятельности и коммерческим вопросам Николаем Козарезом состоялся в ассортиментном зале.

- Мы поставили для оснащения кухни "Адмирала Кузнецова" мясорубки производительностью 80 килограммов фарша в час, картофелеочистительные машины, способные обрабатывать в час до 300 килограммов клубней, - Николай Васильевич показывает нам оборудование. - А также планетарные миксеры с дежей - это чаша, где происходит смешивание, - на 10 и 20 литров. В них удобно картофельное пюре делать, фарш для котлет или крем взбивать для пирожных. На овощерезках можно делать картофель фри или нарезать его кубиками, натереть для драников. Это наша серийная продукция, которую россияне доработают в соответствии с требованиями военных моряков.

Идем дальше. Поблескивают детали из "пищевой" нержавеющей стали, тщательно отполированы алюминиевые части. Пластик, минимум электроники: агрегат должен бесперебойно работать многие годы. Иные образцы продукции "Торгмаша", пояснили на предприятии, служат по 25 лет. При этом, что важно на корабле, оборудование компактное. Настолько, что и на домашней кухне не заняло бы много места.

Экскурсия была продолжена в производственных цехах. Вот ухает 400-тонный пресс, вырубая заготовки. Рядом на гибочном станке формуется нержавейка... Подобно ручейкам, детали "стекают" на конвейер, где собирают практически готовые изделия. Ежемесячно, поясняет Николай Козарез, предприятие изготавливает до 2400 единиц оборудования. Если говорить, к примеру, о мясорубках, то они способны перерабатывать до тысячи килограммов мяса в час.

- Заказ "Адмирала Кузнецова" для нас очень важен, - уточняет Николай Козарез. - Россия - наш стратегический партнер, мы открываем для себя новую и очень емкую нишу - оснащение оборудованием для приготовления пищи морских и речных судов.

Закрепиться на российском рынке барановичским машиностроителям было непросто. После распада СССР пришлось заново выстраивать сбытовую вертикаль. Она включает сегодня региональных дилеров, осуществляющих не только продажи, но и сервисное обслуживание оборудования. А при необходимости - и его адаптацию к конкретным условиям. Именно так осуществлялась поставка изделий на "Адмирал Кузнецов". Барановичский завод прошел все необходимые согласования, вошел в российский реестр предприятий-экспортеров. В целом благодаря такой стратегии российский рынок потребляет до 85 процентов всего экспорта ОАО "Торгмаш". Его продукция известна от Калининграда до Мурманска, Сахалина и Владивостока. Она надежно работает на пищеблоках больниц, школ и детских садов, в рабочих столовых и ресторанах, на перерабатывающих предприятиях.

"Торгмаш" выпускает мясорубки производительностью 80 килограммов фарша в час. Фото: Виталий Пивоварчик

- Сегодня рынок оборудования для общественного питания в Союзном государстве и ЕАЭС перенасыщен иностранной техникой, - говорит директор ОАО "Торгмаш" Сергей Герасимчик. - Поскольку Россия всегда была и остается нашим стратегически важным партнером, перед нами стоит общая задача импортозамещения. На это направлены наши новинки - более 40 процентов продукции предприятия имеет инновационный характер. Мы активно взаимодействуем с российскими партнерами, получаем от них комплектующие и материалы. Это продукция высокого качества, на которую мы впоследствии распространяем свою двухгодичную гарантию. Совместный выпуск оборудования для судостроения в рамках ЕАЭС - одно из перспективных направлений.

Пандемия ненадолго притормозила сотрудничество: уже в сентябре-октябре "Торгмаш" нарастил продажи на российском рынке.

Досье "СОЮЗа"

Барановичи - один из важнейших в Беларуси промышленных городов с населением примерно 180 тысяч человек. Он был основан около 150 лет назад как крупный железнодорожный узел, здесь действуют два вокзала. Всего в Барановичах около 200 предприятий, в том числе крупнейшее хлопчатобумажное объединение, авиаремонтный завод. Многие из городских объектов создавались при активном содействии России и сейчас поддерживают с РФ тесные деловые контакты.