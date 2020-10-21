Чубайс отшутился по поводу своего назначения в Арктику

Возможный уход Анатолия Чубайса сейчас обсуждается в правительстве, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их данным, ему предложили "заняться Арктикой" без уточнения деталей.

На своей странице в Facebook бизнесмен прокомментировал слухи: "Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью - вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики".

В пресс-службе "Роснано" также сообщили, что компания сейчас готовит стратегию развития до 2024 году по поручению правительства.

О возможном уходе Чубайса заговорили в свете обсуждаемой сейчас в правительстве реформы институтов развития. "Речь идет о создании механизмов совершенствования институтов развития и повышения их эффективности", - приводит РБК слова пресс-службы правительства.