Cколько школ в России имеют хороший интернет

Общероссийский народный фронт провел опрос "Мониторинг качества и стоимости услуг, предоставляемых интернет-провайдерами в общеобразовательных организациях", в котором приняли участие руководители 2 689 школ из 73 российских регионов.

Оказалось, что интернетом с заданной скоростью сейчас оснащены 42% городских и 34% сельских школ. 23% опрошенных сообщили о проблемах с оборудованием для интернет-доступа (одна точка доступа на всю школу, морально устаревшее оборудование).

При этом, как сообщает ОНФ, в нацпроекте "Образование" указана цель подключения 70% школ к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с в городах и не менее 50 Мбит/с в сельской местности, а оснащение всех школ высокоскоростным интернетом должно завершиться к 2024 году.

- Интернет в школе - важное условие для создания цифровой образовательной среды, крайне необходимой в условиях пандемии. Президент поручил обеспечить подключение всех общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету, и Общероссийский народный фронт держит этот вопрос на постоянном контроле, - подчеркнула сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

По ее словам, "1,2 процента школ так и не имеют доступа к интернету, большинство из них - сельские. 18 процентов принявших участие в опросе школ имеют фактическую скорость сети ниже 2 Мбит/с, что не соответствует заложенным в национальном проекте показателям и не позволяет воспроизводить видеоматериалы. Для поддержания необходимой скорости интернета необходимо качественное оборудование и специалисты, способные его обслуживать. Отсутствие слаботочной сети, морально устаревшие компьютеры, одна точка доступа на всю школу, отсутствие технической поддержки не дают возможности использовать качественные цифровые материалы в образовательном процессе или дистанционно обучать детей".

Среди прочего отмечаются также проблемы с оплатой услуг интернет-провайдеров. "Так, 22% школ-респондентов платят за интернет вдвое больше средней цены по России, а 6% - больше чем в три раза", - комментирует Елена Шмелева.

Итоги исследования? Менее половины школ подключены к интернету с соответствующей целевому показателю скоростью; почти четверть сталкивается с проблемами оборудования; отсутствует современное оборудование для интернет-доступа; более половины школ покупают такое оборудование либо за счет собственных средств, либо за счет иных (внебюджетных) источников; в нацпроекте "Образование" отсутствуют мероприятия по оснащению школ необходимой интернет-инфраструктурой; нет прямой зависимости между стоимостью услуг провайдера и скоростью доступа к интернету.

- Одного факта наличия интернет-подключения недостаточно для доступа региональных педагогов к единому образовательному пространству, лучшим образовательным материалам и современным сервисам по работе с детьми, управлению школой. ОНФ предоставил собранную информацию Правительству Российской Федерации, предложив дополнить национальный проект "Образование" мероприятиями по обеспечению стабильной работы высокоскоростного интернета в школах, а также провести на площадке ОНФ совместное экспертное заседание по уточнению качественных показателей эффективности реализации национальных проектов "Образование" и "Цифровая экономика". Региональные эксперты ОНФ будут оценивать изменения в каждом регионе по этим показателям в течение 2021 года в рамках ежеквартального мониторинга ОНФ, - сообщила Елена Шмелева.

- Все проблемы, которые были выявлены в рамках проведенного ОНФ опроса, требуют более детального изучения, а при необходимости комплексных межведомственных решений и корректировки мероприятий национальных проектов "Цифровая экономика Российской Федерации" и "Образование". Общероссийский народный фронт уже направил письмо в Правительство России с приглашением к диалогу по устранению выявленных замечаний и возможной корректировке национальных проектов. По итогам этого взаимодействия мы ожидаем возможный пересмотр сроков или принятие дополнительных мер, которые позволят российским школам свободно использовать интернет в образовательном процессе. Подчеркну, что целью такой работы является оперативное определение значимых точек роста и активное продолжение реализации задач, от которых зависит в том числе цифровое будущее нашей страны, - подчеркнул сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.