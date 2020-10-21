Депутаты приняли во втором чтении президентские поправки о прокуратуре

Госдума приняла во втором чтении законопроект о работе прокуратуры, который был инициирован главой государства в целях законодательного оформления новых норм Конституции. Меняется порядок назначения прокуроров - изменения, в частности, направлены на повышение их независимости, объяснили в нижней палате.

В законопроекте уточняются полномочия прокуратуры РФ и вводятся ограничения и запреты для граждан, претендующих на замещение должности прокурора. Самые кардинальные изменения устанавливают новый порядок назначения на должности в прокуратуре.

До внесения поправок в Основной Закон генпрокурор и его заместители по представлению президента назначались Советом Федерации. Теперь это прерогатива президента, которая осуществляется после консультаций с сенаторами. Указывается, что для проведения консультации по кандидатуре на должность генпрокурора президент направляет в Совет Федерации представление и другие материалы, характеризующие кандидатуру. У сенаторов есть неделя для ответа в письменном виде. Аналогичным образом - с рядом нюансов - уточняется порядок назначения заместителей генпрокурора.

Существенным образом меняется подход для назначения региональных прокуроров. Ранее они назначались президентом по представлению генпрокурора, согласованному с регионом. "В Конституции теперь не предусмотрено согласование прокуроров субъектами Федерации, - отметил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (официальный представитель президента по пакету законопроектов по Конституции).- Таким образом, выстраивается вертикаль".

Дело в том, что органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением законов, в том числе органами власти регионов, то есть прежний подход не отвечал принципу независимости прокуратуры от других ветвей власти.

Поправками также уточняются нормы о снятии прокуроров с должности. Прописывается и запрет на наличие у прокуроров иностранного гражданства, либо вида на жительство.

Документ не претерпел изменений по сравнению с редакцией первого чтения. Третье чтение законопроекта планируется на завтра - 22 октября.