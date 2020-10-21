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21.10.2020,  
09:58
Текст:  Антон Валагин

Для пистолета "Удав" создадут красящий патрон

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Корпорация "Ростех" сообщила о разработке маркерного нетравмирующего патрона "Маркер" для пистолета семейства "Удав". Боеприпас предназначен для тренировок сотрудников силовых ведомств.

Фото: "АО Кронштадт"/ Instagram
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Главной задачей "Маркера" станет фиксация попаданий, при этом патрон не будет причинять тяжкого вреда здоровью пораженного (при условии, что тот защищен в самых уязвимых местах). Минимальное безопасное расстояние для выстрела в упор - 2 метра, максимальная дальность, на которой сработает красящая пуля - 10 м. Патрон будет выпускаться с желтой, синей и красной маркировкой.

- По габаритам боеприпас может быть унифицирован с боевым пистолетным патроном "9mm Lager", а также с канадским маркирущим патроном 9x19 мм Simunition FX, - рассказали в пресс-службе ЦНИИТочмаш.

У института уже есть опыт в создании маркирующиъ боеприпасов - здесь разработали и выпускают учебно-практический патрон для пистолета Ярыгина. Здесь создается и оружие, для которого предназначен "Марккр" - учебно-тренировочный самозарядный пистолет, основанный на армейском 9-мм "Удаве".

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