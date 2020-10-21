Для пистолета "Удав" создадут красящий патрон

Корпорация "Ростех" сообщила о разработке маркерного нетравмирующего патрона "Маркер" для пистолета семейства "Удав". Боеприпас предназначен для тренировок сотрудников силовых ведомств.

Главной задачей "Маркера" станет фиксация попаданий, при этом патрон не будет причинять тяжкого вреда здоровью пораженного (при условии, что тот защищен в самых уязвимых местах). Минимальное безопасное расстояние для выстрела в упор - 2 метра, максимальная дальность, на которой сработает красящая пуля - 10 м. Патрон будет выпускаться с желтой, синей и красной маркировкой.

- По габаритам боеприпас может быть унифицирован с боевым пистолетным патроном "9mm Lager", а также с канадским маркирущим патроном 9x19 мм Simunition FX, - рассказали в пресс-службе ЦНИИТочмаш.

У института уже есть опыт в создании маркирующиъ боеприпасов - здесь разработали и выпускают учебно-практический патрон для пистолета Ярыгина. Здесь создается и оружие, для которого предназначен "Марккр" - учебно-тренировочный самозарядный пистолет, основанный на армейском 9-мм "Удаве".