Доктор Мясников назвал четыре типа COVID-19

Оценивая характер течения коронавирусной инфекции, COVID-19 можно условно разделить на несколько типов, считает главный врач Городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

Основой для такой классификации рекомендуется считать четыре сценария, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 1".

Так, первый тип коронавируса связан с бессимптомным течением заболевания, второй - с появлением признаков ОРЗ, третий уже предполагает развитие осложнений, но максимум в виде нетяжелой пневмонии.

Четвертый сценарий течения болезни "самый агрессивный" и часто сопровождается развитием тяжелой пневмонии. Особенно такой тип COVID-19 опасен для людей с хроническими заболеваниями, еще раз напомнил Александр Мясников.