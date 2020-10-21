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21.10.2020 16:35
Рубрика: Общество

Доктор Мясников назвал четыре типа COVID-19

Текст: Оксана Грибанова

Оценивая характер течения коронавирусной инфекции, COVID-19 можно условно разделить на несколько типов, считает главный врач Городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

Доктор Мясников назвал определяющий течение коронавируса фактор

Основой для такой классификации рекомендуется считать четыре сценария, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 1".

Так, первый тип коронавируса связан с бессимптомным течением заболевания, второй - с появлением признаков ОРЗ, третий уже предполагает развитие осложнений, но максимум в виде нетяжелой пневмонии.

Четвертый сценарий течения болезни "самый агрессивный" и часто сопровождается развитием тяжелой пневмонии. Особенно такой тип COVID-19 опасен для людей с хроническими заболеваниями, еще раз напомнил Александр Мясников.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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