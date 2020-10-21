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21.10.2020 12:02
Рубрика: Общество

В голове человека обнаружили два новых органа

Текст: Тимур Алимов

Медики из Нидерландов обнаружили в голове человека неизвестный ранее орган. Открытие было сделано случайно при проведении нового типа томографии пациентов с онкологией, его подробности описаны в издании Radiotherapy and Oncology.

Фото: iStock
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Онколог-радиолог Воутер Фогель и челюстно-лицевой хирург Маттейс Валстар проводили сканирование с использованием контрастирующего состава по новой технологии PSMA PET / CT. На полученных снимках они выявили два органа длиной около четырех сантиметров, расположенные в задней части носоглотки и похожие по характеристикам на слюнные железы.

- У людей есть три набора больших слюнных желез, но находятся они в другой части головы. Известные слюнные и слизистые железы в носоглотке микроскопически малы, их около тысячи, и они равномерно распределены по слизистой оболочке. То, что было обнаружено на снимках, стало удивлением, - рассказал Воутер Фогель.

Впоследствии данные структуры выявили у 100 пациентов, проходивших обследование, а также при вскрытии умерших мужчины и женщины.

Из-за анатомического расположения авторы исследования обозначили новые органы "трубчатыми железами", поскольку находятся они в возвышении носовой части глотки, именуемом трубчатым валиком.

По словам Фогеля, их открытие имеет важное значение, так как лучевая терапия, которую получают пациенты с опухолями головы, шеи, горла, может повреждать слюнные железы, что приводит к осложнениям. Технически возможно избежать облучения новых органов, как это делается с уже известными железами.

Общество Наука

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