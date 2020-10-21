Археологи раскопали дворец в библейском городе

Турецкие археологи при проведении раскопок в провинции Шанлыурфы на юго-востоке Турции обнаружили главные ворота исторического дворца Харран.

Как сообщает Daily Sabah, первые раскопки в Харране были проведены еще в 1950 году. Но наиболее активные изыскания проходит лишь последние два года. За это время археологам удалось раскопать исторический дворец Харран. Последней на текущий момент находкой стали главные ворота этого монументального объекта.

"Мы полностью раскопали одни из двух известных ворот исторического дворца, - говорит руководитель раскопок Мехмет Онал, глава кафедры археологии Харранского университета. - Ворота высотой около семи метров были сделаны из базальта. На этих камнях мы обнаружили надписи на арабском языке. Их изучение поможет точной датировке этого исторического сооружения".

Анализу будут подвергнуты и надписи и символы на печатях, кольцах и наконечниках стрел, также обнаруженных при раскопках. Харран считается одним из древнейших городов мира, с 2000 года он внесен в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Люди живут здесь как минимум с 6000 года до нашей эры. Этот город неоднократно упоминается в Библии, он был столицей двух империй: Ассирии и Омейядов.

Впрочем, раскопанный дворец относительно молод. По мнению археологов, он был построен примерно 900 лет назад. Пока его возраст датировали по анализу бани, которая была раскопана ранее. Она была оснащена залами с прохладными, теплыми и горячими ваннами. Установлено, что эта баня была построена в XII-XIII веках при династии Зенгидов.

В настоящий момент дворец Харран является одним из редких примеров таких сооружений, сохранившихся со времен средневековья в странах Ближнего Востока. Судя по полученным результатам раскопок, он был огромным и состоял из сотен комнат.

Добавим, что Харран расположен в 44 километрах к юго-востоку от города Шанлыурфы, недалеко от сирийской границы. В древности этот район был важным торговым центром Месопотамии и располагался на торговом пути, который вел на юг в Ниневию, на территорию современного Ирака.