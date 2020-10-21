Эксперты: На выборах в Госдуму в 2021 году у КПРФ могут появиться проблемы

КПРФ - как политическая партия - переживает определенные трудности, которые могут серьезно повлиять на ее результаты в ходе парламентских выборов в сентябре 2021 года. Об этом говорили политологи и эксперты на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который прошел на площадке МИА "Россия сегодня".

"Коммунистическая партия Российской Федерации традиционно считается партией номер два в российской политике. В то же время в последний годы партия переживает определенного рода кризис", - считает управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев.

Профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев высказал мнение, что КПРФ на следующих выборах в Госдуму рискует не преодолеть своеобразный десятипроцентный барьер (заметим, что на прошлых парламентских выборах партия получила 13,5 процентов голосов). "Им нужно искать выход в новых лидерах, в новых идеях и в новых технологиях", - предположил эксперт.

Необходимость обновления в партии отметил и директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его словам, в КПРФ есть новые люди и лидеры, но в регионах - например, в Приморье, Бурятии, Новосибирске. И они, по мнению эксперта, должны уже активно выходить на федеральный уровень в партии. "И только в этой ситуации можно привести нового избирателя, и, конечно, сменить ту совершенно непрогрессивную стилистику, которая на сегодня существует в компартии, и визуальную стилистику, и филологическую", - считает Бондаренко.

При этом он не согласился с позицией Матвейчева по перспективам КПРФ на парламентских выборах в 2021 году: если партия будет действовать умно, она получит и 20%, и даже больше.

Прогноз политолога Михаила Ковалева по перспективам партии на думских выборах оказался негативным. По его мнению, на это повлияет в том числе и активность малых партий.

"Мы видим, что пространство для коммунистов сокращается. Коммунисты России, КПСС, новые левые проекты типа "За правду" занимают все больше места в электорате, на который мог бы рассчитывать КПРФ", - поддержал коллегу директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он считает, что предстоящий год будет для партии решающим - либо они отказываются от монополии на левом фланге, устраивают союзы, привлекают новых людей, либо становятся партией второго эшелона и получают меньше 10%.