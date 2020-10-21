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21.10.2020 20:29
Рубрика: Власть

На кого ставить?

Эксперты "Валдая" обсудили "новую холодную войну" между США и Китаем
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8293)
"Надвигается буря в горах" - эта цитата из китайской классической литературы стала своеобразным эпиграфом к сессии второго дня заседания "Валдайского клуба", посвященной противостоянию между Вашингтоном и Пекином. Переживает ли мир новую холодную войну? Есть ли угроза военного столкновения двух держав? Эти вопросы обсуждали эксперты из Китая, США, РФ и других стран - ключевых игроков в регионе.
Декан Института международных отношений Университета Цинхуа (Китай) Янь Сюэтун Фото: World Economic Forum/ wikimedia.com Декан Института международных отношений Университета Цинхуа (Китай) Янь Сюэтун Фото: World Economic Forum/ wikimedia.com
Декан Института международных отношений Университета Цинхуа (Китай) Янь Сюэтун Фото: World Economic Forum/ wikimedia.com

Как полагает декан Института международных отношений Университета Цинхуа (Китай) Янь Сюэтун, современное состояние международных отношений отличается от эпохи холодной войны, обусловленной идеологической конфронтацией между США и СССР. "В этом главное отличие от нынешнего китайско-американского соперничества, которое крутится, прежде всего, вокруг доминирования в киберпространстве. Да и блоковое мышление осталось в прошлом. Большинство стран региона придерживаются "сингапурской стратегии", которая предполагает ставку на экономические связи с КНР и одновременно на сотрудничество с США в сфере безопасности. По этому пути пошли и страны Евросоюза".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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А вот по мнению американского спикера, директора по исследованиям Европейского совета по международным делам Джереми Шапиро, региональным игрокам становится все труднее балансировать между двумя полюсами. "На фоне масштабной конкуренции в самых разных отраслях борьба за союзников станет ключевой в ближайшие годы. А это один из признаков холодной войны", - заметил эксперт. По его словам, в случае победы демократов на ноябрьских выборах фундаментальный подход Белого дома по Китаю не изменится. "Но Байден все же иначе видит роль союзников в международных организациях и соглашениях. Он рассматривает ее именно в идеологических терминах и хочет создать некий "альянс демократий". Так что мы можем стать свидетелями более глобального идеологического соперничества с применением американцами экономических рычагов давления. Мы уже видим усиление давления на ЕС в вопросе сетей 5G", - отметил Шапиро.

Российский взгляд на "главный конфликт современности" представил американист, председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. "Холодная война - это политика США, направленная на поддержание глобального доминирования и места на вершине глобальной "пищевой цепочки" путем ослабления альтернативных центров силы. С этой точки зрения она и не прекращалась, - уверен политолог. - Скорее, речь идет о новом этапе, когда США поместили Китай и Россию в лодку своих противников, подтолкнув их к неизбежному сближению. Очевидно, Вашингтон никогда не сможет одержать верх в этом двойном сдерживании, тем более что соотношение сил качественно изменилось".

По мнению российского эксперта, ситуация военного конфликта между Пекином и Вашингтоном сегодня исключена, тем более что по обычным вооружениям Поднебесная как минимум не уступает Штатам. "Если где-то в мире принимаются ставки на исход "холодной войны 2.0", то я бы, конечно, поставил, на Китай. Правда, результатов этого соревнования пришлось бы ждать очень долго", - заключил Никонов.

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