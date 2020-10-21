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21.10.2020 21:21
Рубрика: Власть

Права Давида соблюдены

ЕСПЧ не нашел нарушения прав мальчика из протестантской семьи
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8293)
Дело протестантов из поселка Грибановский Воронежской области рассмотрел Европейский суд по правам человека. Семья Перовых полагала, что освящение класса православным священником пошло вразрез со свободой вероисповедания их сына Давида. В итоге ЕСПЧ заключил, что хотя школьный учитель и допустил небольшую ошибку, но не пытался склонить ребенка к смене конфессии.

Сама история приключилась 3 сентября 2007 года. Перед началом уроков в грибановской школе решили освятить кабинет первоклашек. Молебен до начала занятий провел папа одного из учеников - священник Русской православной церкви. Прочтя молитвы, он раздал ребятам бумажные иконки и предложил им приложиться к распятию. Семилетний Давид Перов, сын протестантского пастора церкви "Содружество Христа", отказался это делать. После чего его родители подали гражданский иск, указав, что освящение класса было нарушением права их сына Давида на свободу вероисповедания и права родителей давать ребенку образование согласно их религиозным убеждениям. Но суд отклонил заявление, указав, что "обряд проводился вне расписания и по инициативе православных родителей, которые приняли такое решение большинством голосов.

Фото: Мария Волкова/РГ
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Не найдя понимания у Фемиды в России, семья обратилась в Страсбург. Жалоба была коммуницирована в 2016 году. Теперь по делу наконец-то вынесли постановление. ЕСПЧ признал, что православный обряд в грибановской школе был разовым событием, малозначительным и непродолжительным, а намерения навязать детям иное мировоззрение у организаторов не было. Школьников не принуждали участвовать в молебне, иконки просто положили им на парты. Из семи судей четверо посчитали, что нарушения Конвенции о правах человека не произошло.

Власть Право Права человека Общество Религия Международные организации ЕСПЧ

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