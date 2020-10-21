Fallout 76 стала бесплатной в Steam

В Fallout 76 отмечается "День сброшенных бомб" - 23 октября 2077 года по лору игры Китай и США в борьбе за последние нефтяные источники обменялись ядерными ударами, в результате чего и получился знакомый и любимый многими геймерами постапокалипсис.

В связи с празднованием знаковой для франшизы даты разработчики сделали игру временно бесплатной в Steam.

Кроме того, на проект действует 60-процентная скидка, цена по которой составляет 519 рублей. В случае приобретения Fallout 76, весь достигнутый прогресс во время бесплатного периода будет сохранен.

Акция продлится до 26 октября.