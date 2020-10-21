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21.10.2020 12:33
Рубрика: Экономика

ФАС признала Tele2 виновным в незаконном повышении цен на связь

Текст: Александр Проценко

Федеральная антимонопольная служба России признала нарушением антимонопольного законодательства повышение мобильным оператором Tele2 тарифов для 11 млн. абонентов.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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Дело на действия компании "Т2 Мобайл" антимонопольная служба завела в июле - после того, как оператор необоснованно увеличил стоимость оказания услуг связи от 20 до 100 рублей по отношению к стоимости различных тарифных планов, что в среднем составило 10 процентов от прежних тарифов.

Повышение коснулось более чем 11 миллионов абонентов, и ФАС обязал компанию привести тарифы на услуги связи к уровню до 12 мая 2020 года. Однако этого сделано не было. В Tele2 заявили, что не согласны с решением надзорного органа. Тем временем в аналитическом агентстве Content Review сообщили, что подорожание тарифов вызвано в том числе расходами на реализацию требований "пакета Яровой" и закона о "суверенном Рунете".

Тем не менее, антимонопольное ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. После рассмотрения вопроса в установленном порядке ФАС "признала оператора связи установившим монопольно высокие цены на услуги подвижной радиотелефонной связи. Это привело к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей", - говорится в сообщении ведомства.

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