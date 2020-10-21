ФАС признала Tele2 виновным в незаконном повышении цен на связь

Федеральная антимонопольная служба России признала нарушением антимонопольного законодательства повышение мобильным оператором Tele2 тарифов для 11 млн. абонентов.

Дело на действия компании "Т2 Мобайл" антимонопольная служба завела в июле - после того, как оператор необоснованно увеличил стоимость оказания услуг связи от 20 до 100 рублей по отношению к стоимости различных тарифных планов, что в среднем составило 10 процентов от прежних тарифов.

Повышение коснулось более чем 11 миллионов абонентов, и ФАС обязал компанию привести тарифы на услуги связи к уровню до 12 мая 2020 года. Однако этого сделано не было. В Tele2 заявили, что не согласны с решением надзорного органа. Тем временем в аналитическом агентстве Content Review сообщили, что подорожание тарифов вызвано в том числе расходами на реализацию требований "пакета Яровой" и закона о "суверенном Рунете".

Тем не менее, антимонопольное ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. После рассмотрения вопроса в установленном порядке ФАС "признала оператора связи установившим монопольно высокие цены на услуги подвижной радиотелефонной связи. Это привело к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей", - говорится в сообщении ведомства.