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21.10.2020 11:09
Рубрика: Культура

Фильм "Аванпост" Егора Баранова выйдет в формате сериала на ТВ

Текст: Сусанна Альперина

Телеканал ТВ-3 назвал дату премьеры сериала "Аванпост": 26 октября в 19.30 сериал, проданный в более ста стран мира, включая США, Японию, Южную Корею, Германию и другие ключевые зарубежные территории, появится в российском телеэфире. В Китае премьера российского постапокалиптического триллера состоялась на крупнейшей национальной видеоплатформе iQIYI, а во Франции он занял первое место по просмотрам в национальном сегменте Google Play.

Фото: kinopoisk.ru
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В отличие от фильма сериал "Аванпост" раскроет истории основных действующих лиц. Он даст понять, почему героиня Светланы Ивановой, репортер Оля, практически сбежала от мужа в горячую точку, какие отношения связывают героев Филиппа Авдеева, Лукерьи Ильяшенко и ее экранной сестры в исполнении Ангелины Стречиной. Свою сюжетную линию получил персонаж Юры Борисова. Сериал также по-новому раскроет линии героев Петра Федорова, Алексея Чадова, Константина Лавроненко, Ксении Кутеповой, Сергея Година.

Для тех, кто не смотрел фильм, расскажем, что он погрузит зрителя в мрачный и тревожный фантастический мир, работа над которым заняла у специалистов 1-2-3 Production VFX больше полутора лет. И если в одноименном фильме зрители могли увидеть 1407 планов ("шотов") с использованием сложной графики, то в сериале их - 1833, включая 470 уникальных. Для сериала создавались полностью трехмерные пространства: мосты, дороги, леса, а также разнообразные масштабные объекты, включая аванпост, где встречаются герои.

"В ближайшем будущем в результате неустановленного катаклизма потеряна связь с большей частью Земли. В ходе разведопераций военные устанавливают, что на территориях, с которыми нет контакта, люди погибли - и погибли, по всей видимости, от яда, который выбросил в кровь их же организм. Мир поделился на зону карантина и круг жизни. Но немногие выжившие еще не знают, что все, кто остался в зоне карантина, кого уже сложно назвать людьми, вскоре нападут на них", - говорится в синопсисе картины.

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"Аванпост" - обладатель и ряда международных наград. Фильм стал победителем международного фестиваля Accolade Global Film Competition в США, а исполнитель главной роли Алексей Чадов получил специальную награду фестиваля за выдающийся кинематографический уровень Award of Excellence. "Аванпост" - единственная картина из России, которая вошла в программу американского фестиваля Cinequest в Силиконовой долине, объединяющего кино и высокие технологии. Мировая премьера "Аванпост" состоялась 22 ноября 2019 года в старейшем кинотеатре Берлина Kino International.

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