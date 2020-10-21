Новости

В США разбился истребитель F/A-18E Super Hornet 09:28
Студенты МГТУ имени Баумана переведены на дистанционку 09:25
В Орехово-Зуево наркодиллеры угнали автомобиль 09:24
В Москве вылечились от коронавируса еще 2365 пациентов 09:09
Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на пять километров 09:01
Мишустин поучаствует в приемке ледокола "Арктика" 09:00
США не исключают переброски войск в Болгарию, Румынию и Прибалтику 08:54
Задержаны два человека после гибели подростка в Лобне от взрыва боеприпаса 08:47
Темой новой сессии "Иннопром Онлайн" станет аналитика промышленных данных 08:41
Сергунина: Крупные компании предложили работу студентам, сдавшим ДКЭ 08:33
Умер протоиерей Димитрий Смирнов 08:32
Адвокат рассказал о фотографиях несовершеннолетних у сына Байдена 08:23
Из-за теплого фронта среда в Москве будет дождливой 07:35
США пригласили Бразилию присоединиться к лунной программе 07:10
В Японии медведь напал на людей 06:56
Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей 06:29
Ракетный эсминец США зашел в Баренцево море 06:17
Российский визовый центр возобновил свою работу в Японии 05:53
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific уволит четверть персонала 05:48
США призвали союзников увеличить расходы на оборону 05:46
Больше половины американцев поддерживают назначение Барретт в Верховный суд 05:35
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5 04:56
Трамп в шутку обвинил Хиллари Клинтон в отключении микрофона на митинге 04:53
Октябрь 2020 года в Москве станет самым теплым в истории 04:40
Во Франции семь человек предстанут перед судом по делу об убийстве учителя 04:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
21.10.2020 06:08
Рубрика: Культура

Скандальное

Российская газета - Неделя № 238(8292)
Роберт Де Ниро в роли Майкла Вронского. Фото: kinopoisk.ru Роберт Де Ниро в роли Майкла Вронского. Фото: kinopoisk.ru
Роберт Де Ниро в роли Майкла Вронского. Фото: kinopoisk.ru

"Охотник на оленей", Реж. Майкл Чимино, США, 1978

Великий фильм, запрещенный в СССР. Его премьера состоялась в 1978 году на Берлинском фестивале, где вызвала международный скандал: заслышав с экрана русскую речь и заподозрив назревающую провокацию, советская делегация покинула зал, с ней ушли делегации стран "социалистического лагеря".

Добрые отношения с СССР были важны для Берлинале, членов жюри попросили учесть ситуацию, и его решения оказались абсолютно политическими: один из лучших фильмов всех времен призов не получил.

Фото: Из личного архива Дмитрия Месхиева
Дмитрий Месхиев: Снимаю совсем новое для меня кино

Действие происходит в годы вьетнамской войны в промышленном городке Пенсильвании. В центре сюжета трое молодых рабочих русского происхождения, которым после свадьбы товарища предстоит отправиться на фронт, где они попадают в плен к вьетконговцам. Одна из сильнейших сцен - эпизод "русской рулетки", игра с жизнью и смертью, метафора всей этой войны, как и любой человеческой бойни: в барабан револьвера заряжается только одна пуля, и, приставив дуло к виску, игроку остается полагаться на счастливый случай. Трех товарищей играют Роберт Де Ниро, Джон Сэведж и Кристофер Уокен, невесту - юная Мерил Стрип. Визуальная магия венгерского оператора Вилмоша Жигмонда и врезающаяся в память музыка Стенли Майерса берут зрителя в плен однажды и навсегда.

Как ни удивительно, фильм силен не политическим месседжем, которого там нет. Он не милитаристский и не пацифистский, он - об играющей человеком судьбе-индейке. Он фиксирует состояние растерянного общества на чисто эмоциональном уровне и потому обладает редкой для кино поэтической мощью, захватывая зрителя с самого начала и не отпуская в течение трех часов вплоть до патриотического, вопреки всему увиденному, финала. В картине чувствуется дыхание военных саг Ремарка и Хемингуэя, и она стала одной из вех взлета американской кинорежиссуры 70-х.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей
Захарова: Обвинения России в кибератаках со стороны США бездоказательны
В закрытом из-за вспышки COVID-19 МГТУ им. Баумана проведут дезинфекцию
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море
Нарышкин: США готовят "цветную" революции в Молдавии
Пять детских книг для осенних дождливых вечеров
Новый фильм Валерия Тодоровского "Гипноз" вышел на экраны