"Охотник на оленей", Реж. Майкл Чимино, США, 1978

Великий фильм, запрещенный в СССР. Его премьера состоялась в 1978 году на Берлинском фестивале, где вызвала международный скандал: заслышав с экрана русскую речь и заподозрив назревающую провокацию, советская делегация покинула зал, с ней ушли делегации стран "социалистического лагеря".

Добрые отношения с СССР были важны для Берлинале, членов жюри попросили учесть ситуацию, и его решения оказались абсолютно политическими: один из лучших фильмов всех времен призов не получил.

Действие происходит в годы вьетнамской войны в промышленном городке Пенсильвании. В центре сюжета трое молодых рабочих русского происхождения, которым после свадьбы товарища предстоит отправиться на фронт, где они попадают в плен к вьетконговцам. Одна из сильнейших сцен - эпизод "русской рулетки", игра с жизнью и смертью, метафора всей этой войны, как и любой человеческой бойни: в барабан револьвера заряжается только одна пуля, и, приставив дуло к виску, игроку остается полагаться на счастливый случай. Трех товарищей играют Роберт Де Ниро, Джон Сэведж и Кристофер Уокен, невесту - юная Мерил Стрип. Визуальная магия венгерского оператора Вилмоша Жигмонда и врезающаяся в память музыка Стенли Майерса берут зрителя в плен однажды и навсегда.

Как ни удивительно, фильм силен не политическим месседжем, которого там нет. Он не милитаристский и не пацифистский, он - об играющей человеком судьбе-индейке. Он фиксирует состояние растерянного общества на чисто эмоциональном уровне и потому обладает редкой для кино поэтической мощью, захватывая зрителя с самого начала и не отпуская в течение трех часов вплоть до патриотического, вопреки всему увиденному, финала. В картине чувствуется дыхание военных саг Ремарка и Хемингуэя, и она стала одной из вех взлета американской кинорежиссуры 70-х.