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21.10.2020 14:20
Рубрика: Общество

Финал премии "Студент года-2020" пройдет в онлайн-формате

Текст: Мария Набиркина

Финал Российской национальной премии "Студент года - 2020" - совместного проекта Российского Союза Молодежи и АНО "Россия - страна возможностей" - состоится в этом году в онлайн-формате в конце ноября.

Фото: iStock
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Участниками премии в 2020 году стали студенты вузов и колледжей от 16 до 25 лет, показавшие особые успехи в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни.

Всего в премии представлены 23 номинации: 13 - для студентов вузов и 10 - для тех, кто получает среднее профобразование. Есть индивидуальные номинации, напрмер, "Интеллект года", "Творческая личность года", "Спортсмен года", и коллективные - "Киберспортивный клуб года", "Студенческое медиа года" и другие. Есть и совершенно новая номинация.

"В этом году премия "Студент года" проводится в рамках Года памяти и славы. В связи с этим в программу премии была включена новая командная номинация - "Патриотическое объединение года", - рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - Уверен, у этой номинации большое будущее. Для министерства также важно, что теперь в программе премии есть и номинация "Студенческое научное сообщество года".

- "Студент года", пожалуй, самая престижная студенческая премия в нашей стране, - говорит генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - Итоговые конкурсные испытания мы проведем с 20 по 25 ноября. Они объединят 1000 ярких и амбициозных студентов со всей России. Сам финал пройдет в дистанционном формате.

Решение провести итоговые соревнования в дистанционном формате принято исключительно в интересах здоровья участников и гостей финала.

- Чествование победителей должно было состояться на главной сцене страны - в Кремле, - пояснил председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий. - Но новая реальность должна стать поводом для прорыва в онлайн-инфраструктуре премии. Нужно обеспечить включение всех участников и гостей, достойное завершение большого пути региональных этапов, соревнований и отборов.

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Финальные испытания "Студента года" - это несколько конкурсных заданий: самопрезентация, тестирование, мастер-классы, дебаты, решение кейсовых заданий и батлы. В 60 субъектах страны будут организованы площадки-студии для подключения финалистов к работе премии. За многими конкурсными испытаниями "болельщики" смогут следить в свободном доступе.

Лауреаты и победители получат памятные призы и "билет" на очную образовательную смену "Студента года", которую планируется провести в 2021 году в Мастерской управления "Сенеж".

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