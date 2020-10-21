Госдума единогласно одобрила в первом чтении законопроект о росте налога на доходы физических лиц (НДФЛ), превышающие 5 млн рублей в год. С 1 января следующего года ставка для них вырастет до 15% с 13%. Вырученные средства направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. А ко второму чтению кабмин и депутаты намерены принять поправки, которые позволят не взимать повышенный налог в ряде случаев.

Документ разработан по поручению президента и направлен на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. В том числе с редкими (орфанными). О такой инициативе Владимир Путин заявил в обращении к россиянам 23 июня, особо отметив, что повышенным налогом предлагается облагать только ту сумму, которая превышает 5 млн рублей в год, а не все указанные средства.

По расчетам кабмина, реализация нормы приведет к дополнительному поступлению налога в 2021 году в размере 60 млрд рублей, в 2022 году - 64 млрд рублей и в 2023 году - 68,5 млрд рублей. Эти ассигнования уже зарезервированы в проекте нового бюджета.

Поступившие в бюджет средства адресно пойдут именно на детей, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом он напомнил, что бюджет на следующие три года формируется в сложных экономических условиях, связанных, в том числе, с пандемией. "Но, несмотря на бюджетный дефицит, президент поставил задачу - все социальные обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены, - заявил спикер. - Должны быть найдены средства на реализацию поручений, касающихся благополучия граждан, повышения качества их жизни". Нововведение, по его словам, позволит поддержать тех, кто больше всего в этом нуждается.

Важно также, что новый закон после вступления в силу не потребует сдачи дополнительной декларации в налоговые органы, так что административная нагрузка не вырастет.

Вырученные средства направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями

Депутаты проголосовали "за" принятие поправок единогласно. Ко второму чтению (оно намечено на 10 ноября) планируются серьезные поправки. Комитет Госдумы по бюджету и налогам намерен уточнить доходы, подпадающие под повышенный налог. Прежнюю ставку в 13% могут оставить для налогообложения страховых выплат. Кроме того, депутаты предложили не повышать ставку для доходов от продажи любого имущества граждан.

Исключения

Машина и дача - не в счет

Минфин предложил не распространять повышенную ставку НДФЛ на нерегулярные доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты. Ставка в размере 15% будет применяться только к зарплате, дивидендам и другим периодическим и активным доходам свыше 5 млн рублей, связанным непосредственно с трудовой деятельностью. Поправки об этом Минфин внес в правительство.

"Считаем обоснованным применение такого подхода, когда НДФЛ повышается для периодических выплат, при этом мера не затрагивает большинство нерегулярных доходов и разовых выплат, - отмечает Минфин. - В противном случае повышенный налог пришлось бы в том числе платить людям с невысоким уровнем доходов, что в целом противоречит концепции введения новой ставки налогообложения и принципу социальной справедливости. Например, пришлось бы применять ставку НДФЛ 15% даже в тех случаях, когда годовой заработок человека по месту работы далек от порога в 5 млн, но при суммировании с разовым доходом от продажи имущества он его превысил".

Повышенной ставкой будет облагаться исключительно та часть доходов, которая превышает 5 млн рублей в год. "При определении параметров повышения ставки исходили из того, чтобы мера затронула лишь незначительную часть населения с высокими доходами, - подчеркивает Минфин. - И одновременно не привела к оттоку налоговых резидентов - в сравнении с другими странами ставка НДФЛ в России остается более привлекательной, даже с учетом повышения".

Налоговые органы сами досчитают налог, подавать дополнительные налоговые декларации не потребуется.

Подготовил Игорь Зубков