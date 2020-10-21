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21.10.2020 18:48
Рубрика: Власть

Нормы главного чтения

Госдума рассмотрела президентский пакет законопроектов по реализации обновленной Конституции
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8293)
Большую часть прошедшего в среду пленарного заседания депутаты Госдумы посвятили законодательному оформлению новых норм Конституции. Для рассмотрения как в первом, так и во втором чтениях были вынесены президентские поправки, которые затрагивают большой круг важных для страны вопросов, - от новых правил назначения на различные госпосты до мер по защите суверенитета страны.
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Вердикт КС: разночтений быть не может

Согласно президентскому законопроекту Конституционный суд (КС) наделяется правом разрешать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов и международных судов. "Если эти решения противоречат положениям Конституции России, а значит, интересам нашей страны, закон позволит защитить наши ценности, наш суверенитет", - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Еще одна важная норма - у КС появляются полномочия по рассмотрению не только действующих законов, но и проектов законов, причем как федеральных, так и региональных.

Эти и другие положения законопроекта в рамках второго чтения были дополнены. В частности, Комитет по госстроительству и законодательству предложил принять поправку, касающуюся особого мнения судьи КС. Как объяснил глава комитета Павел Крашенинников, вводится запрет для судей этой инстанции публично выражать несогласие с принятыми ею решениями в какой бы то ни было форме. Вместе с тем судья сможет письменно изложить свое особое мнение - его приобщат к протоколу заседания суда. Однако обнародовать это мнение будет нельзя ни в СМИ, ни в интернете, ни в выступлениях, ни даже в переписке, которая может быть опубликована.

Фото: iStock
Павел Крашенинников комментирует законопроекты о судоустройстве

Председатель Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что решения КС, в отличие от вердиктов других судов, - окончательные. Таким образом, запрет публикации особых мнений необходим, чтобы избежать политизации конституционного процесса. Это сделано для того, чтобы каждое решение КС было "системное и цельное", подчеркнул парламентарий. "Оно не подвергается сомнению, его нельзя опротестовать, - заявил Крашенинников. - В связи с этим необходимо, чтобы оно действовало беспрекословно". Он также сослался на мировой опыт - в большинстве государств с континентальной системой права особое мнение не публикуется (среди них Австрия, Бельгия, Италия, Люксембург, Франция).

Ко второму чтению законопроекта был одобрен еще один запрет для судей КС публично "высказывать свое мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения" суда. Ограничение будет действовать вплоть до принятия решения по данному вопросу.

Депутаты также поддержали еще одно важное уточнение в рамках основного чтения. Исключается действующее сейчас требование о том, что председатель КС и его заместители назначаются только из числа судей. Таким образом, председателем КС сможет стать человек, который не только сведущ в праве, но и имеет политический опыт, считают в Госдуме.

Позже первое чтение прошли еще одни поправки о судьях КС - вводится механизм прекращения их полномочий в случае совершения серьезных проступков и по ряду других оснований, включая утрату гражданства РФ. Это также касается Верховного суда и целого ряда других инстанций.

Новая редакция закона о правительстве направлена на формирование единой системы публичной власти, эффективной и ответственной

Министров отправили в парламент

Законопроект о правительстве, также прошедший второе чтение, обошелся без концептуальных поправок. Кардинальные изменения уже были поддержаны в ходе первого чтения. В документе предусматривается, что премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров будет утверждать Госдума. Ранее на это требовалось "согласие" нижней палаты парламента, то есть роль Думы в этой процедуре повышается. Исключение составят главы силовых министерств и МИД - они будут назначаться по итогам консультаций с сенаторами. Также среди новелл законопроекта - порядок отставки кабмина: отставка премьер-министра больше не влечет автоматический уход и членов кабинета. Президент может сменить премьера, сохранив прежнее правительство.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Госдума приняла в первом чтении законопроект о реформе ОМС

Кроме того, устанавливается запрет для членов правительства, их жен или мужей и несовершеннолетних детей на хранение денег или ценностей за рубежом, владение счетами в иностранных банках за границей.

Вячеслав Володин в связи с принятием таких норм выразил уверенность, что назначение членов кабмина через обсуждение в Госдуме повысит ответственность министров перед гражданами нашей страны. По его словам, возрастет и ответственность депутатов за принимаемые совместно с правительством решения. В целом же новая редакция закона о правительстве направлена на формирование "единой системы публичной власти, эффективной и ответственной".

Надзор по новым правилам

Еще один законопроект второго чтения - о прокуратуре - депутаты решили вообще не корректировать. В целом же документ тоже значимый: в первую очередь тем, что меняется порядок назначения прокуроров в целях повышение их независимости. Павел Крашенинников особо отметил тот факт, что из законодательства убирают согласование региональных прокуроров с субъектами Федерации. Прописывается и запрет на наличие у всех прокуроров иностранного гражданства либо вида на жительство.

Защита от вмешательства: без иностранных счетов и гражданства

Большой блок поправок, также внесенных президентом, прошел первое чтение. Так, депутаты проголосовали за то, чтобы прописать положение о верховенстве российского Основного Закона над международными актами и решениями в целом ряде законодательных актов, а не только в законопроекте о работе КС.

Фото: Александр Корольков/РГ
Павел Крашенинников комментирует проекты законов о безопасности и СВР

Вячеслав Володин в разговоре с журналистами выделил еще один важный механизм защиты от внешнего вмешательства - это запрет для лиц, ­занимающих государственные должности РФ, иметь гражданство и вид на жительство ­другого государства, а также счета и ценности в иностранных банках за пределами России. "Такое решение также укрепляет нашу страну, защищает ее от влияния извне", - заметил ­Володин. Ранее уже депутаты ­голосовали за такие ограничения в отношении членов кабмина. Благодаря ­другим поправкам запрет на счета вклады за рубежом вводится для зампреда и членов Совбеза (документ принят в первом чтении). ­Коснется он и уполномоченного по правам человека. По мнению Володина, необходимо, ведь задача омбудсмена - ­отстаивать права россиян, и крайне важно, чтобы в этой деятельности он был независим. Также поправки, принятые в первом чтении, закрепляют требование к уполномоченному постоянно проживать на территории России.

В этом же ряду - нормы о запрете иметь вид на жительство в другой стране для сотрудников ФСБ и внешней разведки (также прошли первое чтение).

Работа над законопроектами в связи с обновлением Конституции продолжится уже на следующем заседании. Павел Крашенинников особо отметил, что она ведется на системной основе - каждый закон дополняет следующий.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Поправки в Конституцию РФ

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