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21.10.2020 16:34
Рубрика: Общество

Гинцбург: COVID-19 может распространиться среди животных

Текст: Ольга Игнатова
Коронавирус может начать активно распространяться среди домашних и сельхозживотных, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, вирус очень активный. Он буквально липнет к различным клеткам и тканям. Поэтому, по словам ученого, он, безусловно, укоренится в домашних и сельскохозяйственных животных и прочих живых объектах, которые не входят в понятие "человеческая популяция". Тогда, по мнению Гинцбурга, эта инфекция станет эндемичной, природно-очаговой.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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А победить такие инфекции довольно сложно. Если вообще возможно. "Это наводит не на очень радостный мысли, потому что в борьбе с природно-очаговыми инфекциями человечество не побеждало", - цитирует слова ученого агентство ТАСС. Гинцбцрг сегодня принимает участие в работе XVII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Ранее считалось, что человек не может заразиться коронавирусом от животного.

Как ранее сообщал Роспотребнадзор, со ссылкой на советника директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Виктора Малеева, домашние животные, в том числе кошки и собаки, не могут быть источником заражения новой коронавирусной инфекцией.

По словам эксперта, нет подтвержденных случаев того, что вирус передается от домашних питомцев человеку. Теперь эта теория пересматривается.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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