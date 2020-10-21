Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific уволит четверть персонала

Крупнейшая в Юго-Восточной Азии авиакомпания Cathay Pacific, базирующаяся в Гонконге, сократит четверть своего персонала. Она также закроет свое дочернее подразделение Cathay Dragon. Без работы останутся 8 500 человек, в том числе 600 - в представительствах компании за рубежом.

"Пандемия продолжает оказывать разрушительное воздействие на авиацию. И суровая правда заключается в том, что мы должны коренным образом реструктурировать группу, чтобы выжить", - заявил исполнительный директор Cathay Pacific Аугустус Тан. Он рассказал, что убытки компании за первые шесть месяцев 2020 года составили 1,3 миллиарда долларов.

Более того, 9 июня авиаперевозчик был на грани банкротства. На помощь пришло правительство Гонконга. План по спасению компании предусматривает использование механизмов выпуска новых ценных бумаг, различных схем займов и других финансовых инструментов. Об этом пишет ТАСС.