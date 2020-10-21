Госдума одобрила повышение ставки НДФЛ на доходы более 5 млн рублей

Законопроект представил на пленарном заседании замглавы Минфина Алексей Сазанов. Он напомнил, что документ разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и направлен на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. В том числе с редкими (орфанными).

По расчетам кабмина, реализация нормы приведет к дополнительному поступлению налога в 2021 году в размере 60 млрд рублей, в 2022 году - 64 млрд рублей и в 2023 году - 68,5 млрд рублей. Эти ассигнования уже зарезервированы в проекте нового бюджета.

Поступившие в бюджет средства адресно пойдут именно на детей, подчеркнул председатель Госдумы. При этом он напомнил, что бюджет на следующие три года формируется в сложных экономических условиях, связанных, в том числе, с пандемией. "Но, несмотря на бюджетный дефицит, президент поставил задачу - все социальные обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены, - заявил спикер. - Должны быть найдены средства на реализацию поручений, касающихся благополучия граждан, повышения качества их жизни".

Важно также, что документ не потребует сдачи дополнительной декларации в налоговые органы, так что административная нагрузка не вырастет.

Ко второму чтению (планируется на 10 ноября) не исключены поправки. В частности, комитет Госдумы по бюджету и налогам намерен уточнить доходы, подпадающие под повышенный налог. Прежнюю ставку в 13% могут оставить для налогообложения страховых выплат - в первую очередь, выплат по негосударственному пенсионному страхованию и по возмещению вреда, а также доходов, полученных от продажи любого имущества, а не только недвижимого.