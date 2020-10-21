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21.10.2020 17:13
Рубрика: Экономика

Госдума одобрила повышение ставки НДФЛ на доходы более 5 млн рублей

Текст: Татьяна Замахина
Первое чтение в Госдуме прошел законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с 13% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Депутаты проголосовали "за" принятие поправок единогласно. Эта мера, которая начнет действовать с 1 января следующего года, позволит найти средства на поддержку тех, кто больше всего в этом нуждается, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Законопроект представил на пленарном заседании замглавы Минфина Алексей Сазанов. Он напомнил, что документ разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и направлен на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. В том числе с редкими (орфанными).

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По расчетам кабмина, реализация нормы приведет к дополнительному поступлению налога в 2021 году в размере 60 млрд рублей, в 2022 году - 64 млрд рублей и в 2023 году - 68,5 млрд рублей. Эти ассигнования уже зарезервированы в проекте нового бюджета.

Поступившие в бюджет средства адресно пойдут именно на детей, подчеркнул председатель Госдумы. При этом он напомнил, что бюджет на следующие три года формируется в сложных экономических условиях, связанных, в том числе, с пандемией. "Но, несмотря на бюджетный дефицит, президент поставил задачу - все социальные обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены, - заявил спикер. -  Должны быть найдены средства на реализацию поручений, касающихся благополучия граждан, повышения качества их жизни".

Важно также, что документ не потребует сдачи дополнительной декларации в налоговые органы, так что административная нагрузка не вырастет.

Ко второму чтению (планируется на 10 ноября) не исключены поправки. В частности, комитет Госдумы по бюджету и налогам намерен уточнить доходы, подпадающие под повышенный налог. Прежнюю ставку в 13% могут оставить для налогообложения страховых выплат -  в первую очередь, выплат по негосударственному пенсионному страхованию и по возмещению вреда, а также доходов, полученных от продажи любого имущества, а не только недвижимого.

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