Госдума одобрила президентские поправки о ФСБ и внешней разведке

Согласно поправкам, уточняется порядок назначения на должность директора ФСБ и директора СВР. А именно, определяется процедура проведения консультаций с Советом Федерации по кандидатурам, предложенным президентом на указанные должности.

Кроме того, уточняются требования к сотрудникам органов федеральной службы безопасности и органов внешней разведки. Для военнослужащих, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов федеральной службы безопасности, а также сотрудников органов внешней разведки расширяется положение о запрете на иностранное гражданство. В дополнение для них вводится запрет иметь вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. Исключение - если наличие таких документов обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности или разведывательной деятельности.