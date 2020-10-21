Госдума приняла закон о системе прослеживаемости товаров в РФ

Госдума приняла во втором, а затем и в третьем чтениях проект закона о создании в России национальной системы прослеживаемости ввезенных товаров.

Правительственный законопроект предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс. Создание новой системы предусмотрено соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Утверждать перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, и критерии для включения в этот список будет правительство, следует из пояснительной записки.

Предполагается, что Федеральная налоговая служба должна будет в порядке, установленном кабмином, обеспечить создание, внедрение и сопровождение этой национальной системы, обмен информацией с другими федеральными информационными системами и контроль за операциями с прослеживаемыми товарами. Организации и индивидуальные предприниматели при приобретении таких товаров обязаны обеспечить получение счетов-фактур, в том числе корректировочных, в электронной форме, говорится в пояснительных документах.

Налогоплательщики будут обязаны представлять в налоговый орган отчеты об операциях с такими товарами и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости. Порядок их представления также установит правительство.