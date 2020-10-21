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21.10.2020 17:32
Рубрика: Власть

Госдума снизила налоговую нагрузку для борцов с коронавирусом

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который снижает налоговую нагрузку для ряда категорий граждан - в частности, это касается медиков и соцработников, борющихся с коронавирусом.

Документ затрагивает работников медицинских учреждений и организаций соцобслуживания, которые выполняют свои обязанности в изолированном режиме в период ограничений, связанных с пандемией. Проект освобождает от НДФЛ их доходы в натуральной форме, возникающие при получении питания и использовании жилых помещений.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Поправки также касаются других налогоплательщиков. Так, снижается финансовая нагрузка на граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Они освобождаются от уплаты госпошлины за регистрацию права собственности жилье, которое они получили в рамках соцподдержки взамен утраченной из-за ЧС жилплощади.

Тем же законопроектом для дольщиков меняется минимальный срок владения жильем, после которого при его продаже доходы не облагаются НДФЛ. После принятия закона он будет определяться с момента покупки квартиры по договору долевого участия, а не с момента ее оформления в собственность.

Проект также уточняет момент, с которого прекращается начисление транспортного налога в случае уничтожения автомобиля (в результате аварии, пожара, стихийного бедствия и т.п.) Оно будет прекращаться не с момента снятия с учета, а с первого числа месяца, в котором транспортное средство было уничтожено.

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