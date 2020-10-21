Госдума запрещает омбудсмену хранить деньги за рубежом

Уполномоченным может быть гражданин РФ не моложе 35 лет, имеющий познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. В законопроекте вводится требование о постоянном проживании омбудсмена на территории России.

При этом уполномоченному запрещается иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ. Задача омбудсмена - отстаивать права наших граждан, так что крайне важно, чтобы в этой деятельности он был независим, прокомментировал эту инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как подчеркнул глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, установление дополнительных требований и ограничений в отношении уполномоченного по правам человека согласуется с его важнейшими задачами. Ведь омбудсмен должен обеспечивать гарантии государственной защиты прав и свобод граждан. "При осуществлении своей деятельности уполномоченный независим и обладает неприкосновенностью, поэтому требования к такому лицу должны быть высокими", - пояснил необходимость поправок парламентарий.