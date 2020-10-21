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21.10.2020 15:18
Рубрика: Власть

Госдума запрещает омбудсмену хранить деньги за рубежом

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о введении ограничений для уполномоченного по правам человека в РФ. Изменения вытекают из новых положений Конституции.

Уполномоченным может быть гражданин РФ не моложе 35 лет, имеющий познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. В законопроекте вводится требование о постоянном проживании омбудсмена на территории России.

Фото: Александр Корольков/РГ
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При этом уполномоченному запрещается иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ. Задача омбудсмена - отстаивать права наших граждан, так что крайне важно, чтобы в этой деятельности он был независим, прокомментировал эту инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как подчеркнул глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, установление дополнительных требований и ограничений в отношении уполномоченного по правам человека согласуется с его важнейшими задачами. Ведь омбудсмен должен обеспечивать гарантии государственной защиты прав и свобод граждан. "При осуществлении своей деятельности уполномоченный независим и обладает неприкосновенностью, поэтому требования к такому лицу должны быть высокими", - пояснил необходимость поправок парламентарий.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Президент Уполномоченный по правам человека Законопроекты и комментарии

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