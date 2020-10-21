Как одна фотография миллионы рублей спасла

Что связывает человека с родиной, как бы далеко от нее он ни находился? Память? Да. Долг? Конечно. Родительский дом? Святое... И нежданные сны под утро, когда начинает шуршать за окном Третье московское кольцо, а ты видишь в ивьевском дворе молодую маму в красной шляпе, которую она никогда не носила...

25 октября у великолепного журналиста и замечательного человека Александра Лосминского - солидный юбилей, но это вовсе не повод перестать творить. Фото: Из личного архива

И все-таки главная родина - не сны, не леса и перелески, родники и речки. Люди. Родня и друзья. Самая мощная ассоциация с моей Гродненщиной - Александр Иосифович Лосминский. Только попробуй попасть в его объятья. И ты, как под гипнозом его азартных речей то об Августовском канале, то о фестивале национальных культур, садишься и пишешь письмо директору Эрмитажа М.Б. Пиотровскому. Может, он посоветует, как искать следы Каложской иконы, пропавшей в Первую мировую войну. Звонишь Музе Панкратовой, директору одного из московских досуговых центров, чтобы передать от Саши привет и надежду, что наступят лучшие времена и они с фотоклубом непременно продолжат творческое дружество. Звонишь мэтру Юрию Росту без сомнений, что он придет на персональную Сашину выставку в Москве. И он приходит, и говорит удивительные слова про природу, которая транслирует характер белорусов... И уходит с подарком - одной из самых известных работ нашего героя.

Лет десять назад газета "СОЮЗ" опубликовала снимок Лосминского: "В Беларуси даже леса растут в форме сердца". После этого Саше позвонили из минского рекламного агентства и попросили работу для социальной рекламы. Да, согласился Саша, пришлите договор. "А у нас денег нет". Нет так нет... Но вскоре этот снимок без авторства в слегка отредактированной форме заполнил все билборды страны. Судиться он не стал. Хотя по западным меркам мог стать богатым человеком. А так и живет, без дачи, без машины, в замечательной семье с женой Ириной, классным врачом-кардиологом, с детьми и внуками.

Но в принципе Лосминский - миллионер. Еще одна история.

Гродненщина с высоты птичьего полета (он летал на "кукурузнике" и снимал родную землю) - один из его уникальных проектов. Это теперь - дроны, дроны... А тогда - открытая дверь самолетика на бреющем полете. Конечно, привязан, конечно, со страховкой... Кроме реального леса, который действительно растет в форме сердца в Гродненском районе, он заснял еще и заброшенный железнодорожный мост через Неман. Построен он был во времена СССР, далеко за городом, не был отмечен ни на одной карте, ибо имел секретное стратегическое значение. Ведь селитра, которую выдает АО "Азот", во время войны легко становится взрывчаткой. А город разросся, и левый, и правый берег Немана просит спасти от пробок, построить автомобильный мост. И тогда Саша показал эту фотографию зам. председателя облисполкома В.И. Дешко. Потом полетел с ним вдвоем...

Александр Лосминский строит уникальные мосты понимания между людьми и странами во времена, в которых не только живут, но и выживают

Сейчас идет энергичная реконструкция старого железнодорожного моста под автомобильный, он свяжет дорогу в Вишневце с автотрассой М-6 в объезд города. Говорят, сэкономит 40 процентов бюджета. Многие уже так и называют его - мост Лосминского.

Человек-идея, человек-проект. Три созыва был депутатом горсовета. Все бы оставляли такую память о своем депутатстве! Например, Аллею Белорусского кино на улице Советской в честь фильмов, которые снимались в этих краях. И это не только любимая классика "Белые росы" с Санаевым и Караченцовым. Их - 50! Теперь это любимый туристический маршрут. Его идея была поддержана и осуществлена мэром Гродно.

Саше везло на мэров, а мэрам на Сашу - сколько проектов они смогли воплотить: создать городское телевидение и радио, которое он возглавил, запустить международный фестиваль национальных культур, узаконить городской фотоклуб, выставки которого демонстрируются и за рубежом.

Сейчас Александр Иосифович перестал быть большим телевизионным боссом (пора на пенсию), но он не перестал быть Лосминским. В "Фейсбуке" не успеваю ставить лайки, так часто он открывает новые фотовыставки. Он замагнетизировал клубностью огромное количество людей. Придал - кому кураж в молодости, а кому - и смысл жизни в уставшей осени.

На днях мы с ним весело вспоминали в мессенджере, как я брала Сашу в Минске на работу. Он был студентом первого курса БГУ, а я на курс старше, и выпускали мы настоящую газету "Журналист на студенческой стройке", потом - "Знамя юности" на студенческой стройке. Он с фотоаппаратом объездил все районы республики. А сегодня - он автор более чем 30 прекрасных книг и фотоальбомов, в которых кадры убедительно победили буквы.

Только сейчас понимаю, что в той юности ткалось полотно судеб на всю приличную жизнь. Людмила Никулина-Усачева, Наташа Соболь, Виктор Жук, Саша Лосминский... Они состоялись как главные редакторы, известные в стране люди, хотя начиналось все с компании практикантов...

Мы живем в трудные времена, когда многие люди беспощадно взрывают мосты. Хоронят под ними дружбы и судьбы. Делятся на лагеря, левых, правых и совсем неправых...

И только Саша Лосминский, как речка, невозмутимо течет, объединяя два берега, где оба - наши.