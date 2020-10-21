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Игра Shadow of the Tomb Raider рекордно подешевела на PlayStation 4

Текст:   Богдан Бобров
21.10.2020,  
17:15
Фото: Сайт игры Shadow of the Tomb Raider Фото: Сайт игры Shadow of the Tomb Raider
Фото: Сайт игры Shadow of the Tomb Raider

В рамках очередной распродажи в онлайн-магазине PlayStation Store солидную скидку получило полное издание игры Shadow of the Tomb Raider - последнего на данный момент проекта с участием знаменитой искательницы приключений Лары Крофт.

По специальному предложению стоимость Definitive Edition, в которое вошли основная игра и все выпущенные дополнения, составила 874 рубля. Согласно сайту PSPrices, это самая низкая цена на Shadow of the Tomb Raider с момента ее релиза.

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Учитывая, что многие издатели после изменения курса рубля стали корректировать ценники на свои игры в большую сторону, возможно, такого интересного предложения больше не будет.

Акция завершится 3 ноября.

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