Игра Shadow of the Tomb Raider рекордно подешевела на PlayStation 4

В рамках очередной распродажи в онлайн-магазине PlayStation Store солидную скидку получило полное издание игры Shadow of the Tomb Raider - последнего на данный момент проекта с участием знаменитой искательницы приключений Лары Крофт.

По специальному предложению стоимость Definitive Edition, в которое вошли основная игра и все выпущенные дополнения, составила 874 рубля. Согласно сайту PSPrices, это самая низкая цена на Shadow of the Tomb Raider с момента ее релиза.

Учитывая, что многие издатели после изменения курса рубля стали корректировать ценники на свои игры в большую сторону, возможно, такого интересного предложения больше не будет.

Акция завершится 3 ноября.