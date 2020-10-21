IPQuorum-2021 соберет экспертов по интеллектуальной собственности со всего мира

26-27 апреля 2021 года в Москве в инновационном центре "Сколково" состоится ключевое кросс-индустриальное событие - третий Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2021. Основная тема форума - "Как взаимодействие индустрий создает пространство роста".

IPQuorum 2021 соберет около 3000 представителей инновационной экономики из 30 стран мира. В числе спикеров - руководители международных общественных организаций, представители власти, главы крупнейших инвестфондов и корпораций, ведущие игроки рынка креативных индустрий, независимые эксперты.

В течение двух дней на полях IPQuorum 2021 пройдет около 80 деловых мероприятий, на которых будут представлены лучшие российские и зарубежные практики по созданию, продвижению и защите интеллектуально емких продуктов на национальном, евразийском и глобальных рынках.

Часть вопросов деловой программы будут сфокусированы на опыте внедрения передовых технологических решений на стыке цифрового и реального пространств. Участники форума обсудят влияние новых технологий на глобальный рынок и процессы привлечения инвестиций компаниями, основной капитал которых - интеллектуальная собственность.

Организаторами Форума выступят Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Евразийская патентная организация (ЕАПО), Министерство культуры Российской федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В российских и зарубежных мероприятиях под брендом IPQuorum - международного коммуникационного бренда за время его существования приняло участие более 7000 человек. Порядка 600 экспертов стали спикерами деловых программ, митапов, круглых столов в 39 евразийских странах. В апреле 2019 года предыдущий IPQuorum прошел в особой экономической зоне - Калининградской области и собрал более 1500 участников и спикеров из 30 стран.

Председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский полагает, что добиться баланса интересов личности, государства и бизнеса можно только если делать ставку на развитие интеллектуальной экономики: "Нематериальные активы составляют более 84% ценности ведущих компаний мира из списка S&P 500, это более 19 триллионов долларов. Внушительные показатели мы видим и в нашей стране: ежегодный рост российского рынка интеллектуальной собственности составляет более 10 процентов, что выше темпов роста рынка материальных активов. Еще 10-15 лет назад мы покупали музыку и кино на пиратских развалах. отечественные торговые марки стоили копейки, грамотные айтишники массово перебирались на Запад, а юристы воспринимались в экономике как обслуживающий персонал. Сегодня реальность абсолютно другая. Правовой институт в связке с современными технологиями стал драйвером развития интеллектуальной экономики. Люди наконец-то готовы зарабатывать не на ресурсной или административной ренте, а на нематериальных активах, созданных человеческим умом и талантом".

На IPQuorum 2021 состоятся дискуссии и обучающие интенсивы для креативных, производственно-ресурсных, коммуникационных и общественных индустрий, а также будут работать просветительские, развлекательные, выставочные и презентационные пространства.

Советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности, председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш подчеркнул, что в России достигнут колоссальный рост транзакций с интеллектуальной собственностью в цифровой среде: "На данный момент число зарегистрированных в сети IPChain транзакций составляет 3 млн 970 тысяч. Еще три года назад де-факто не существовало цифрового рынка интеллектуальной собственности, а сегодня благодаря передовым технологиям в нем создаются новые продукты, товары, услуги и даже формируются новые рынки с высокими темпами роста".

Президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев отметил, что на IPQuorum-2021 состоится церемония вручения премии в области интеллектуальной собственности: "Мы специально учредили новую премию для игроков рынка ИС. Практически сразу после новогодних праздников совместно с Forbes мы начнем формировать лонг-лист претендентов на победу в пяти номинациях. Затем мы запустим голосование и опубликуем подробную информацию о премии. Итоги подведем в рамках IPQuorum 2021".

На IPQuorum 2021 уже приглашены участники международной онлайн-конференции Distant & Digital, которая была проведена Ассоциацией IPChain, Федерацией интеллектуальной собственности и Фондом "Сколково" 8-9 октября 2020 года. Конференция собрала более 10 тысяч человек, в ней приняли участие 200 экспертов из России, Беларуси, США, Нидерландов, Великобритании, Швеции, Германии, Сингапура, Гонконга, Швейцарии, Кипра, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Грузии, Армении, Кыргызстана, Украины, Казахстана и других стран.

Под брендом IPQuorum - международного коммуникационного бренда, созданного Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей (ЕАКОП), на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом. Комплекс конференций, дискуссий, выставок, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Собственные программы и площадки под брендом IPQuorum:

● IPQuorum.Innovation - на ежегодном международном форуме технологических предпринимателей "Открытые инновации";

● IPQuorum.Culture - на Санкт-Петербургском международном культурном форуме;

● IPQuorum.Start - на международной стартап-конференции для технологических предпринимателей Startup Village;

● IPQuorum.Economy - на Петербургском международном экономическом форуме;

● IPQuorum.LegalTech - на международной конференции Skolkovo LegalTech (Россия и СНГ);

● IPQuorum.Creative - в рамках "Российской креативной недели".

● Собственное флагманское мероприятие - Международный форум по интеллектуальной собственности IPQuorum проводится ежегодно в апреле.

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.

Постоянными информационными партнерами бренда IPQuorum выступают ТАСС и "Российская газета". В 2019 году к числу информационных партнеров присоединился Forbes Russia, который также стал партнером деловой программы Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum.