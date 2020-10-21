Юбилей Никиты Михалкова отметят марафоном его знаковых фильмов

Дебютная режиссерская работа Никиты Михалкова в полном метре "Свой среди чужих, чужой среди своих" 1974 года откроет марафон знаковых фильмов режиссера, приуроченный к его 75-летию, который пройдет в эфире киноканала "Мосфильм. Золотая коллекция" и его официальной группе в "Одноклассниках".

Зрители также увидят лирическую комедию "Я шагаю по Москве" (1963), драму "Раба любви" (1975), фильмы "Родня" (1981) и "Жестокий романс" (1984).

Как заметил директор по киноканалам "Цифрового телевидения", в пакет которого входит "Мосфильм. Золотая коллекция", Иван Кудрявцев, день рождения любимого многими зрителями мастера и артиста - это не только его личный праздник, но и праздник для его поклонников.

Телевизионный юбилейный марафон продолжит телеканал "Дом кино", входящий в "Цифровое телесемейство" Первого канала, и покажет эксклюзивный монолог режиссера. Эфир - 21 октября в 22:30.

"Если говорить про профессию, мое отношение к ней и про то, чем я всю жизнь занимался, то у меня ощущение, что вне зависимости от жанров и тем моих фильмов, я снимал всю жизнь одну и ту же картину. Я всегда снимал о любви. И это необязательно любовь мужчины и женщины, это любовь как таковая. Любовь как отношение к миру, к жизни, как ощущение жизни", - рассказывает Никита Михалков.

Но по-настоящему счастливым режиссера делает возможность открывать новые таланты. "Я не отношу это на свой счет, но это очень приятно, когда ты начинаешь работать с никому не известным человеком и работаешь с ним с наслаждением: одну картину, две, может быть, три, а потом, через какое-то время, через годы вдруг ты видишь, что человек вырос в большого артиста, большого художника. Это вдохновляет и дает ощущение гордости, удовольствия и удовлетворения", - цитирует Михалкова ТАСС.

Телеканал подготовил еще один подарок для всех поклонников таланта Сергея Михалкова - показ полного собрания фильмов режиссера.