Почему различные обещания нередко оказываются пустыми? Обсудим тему с академиком РАН, руководителем клинико-диагностического отделения Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Юрием Бузиашвили.

Я очень щепетильно отношусь к своим обещаниям

Вы верите обещаниям?

Юрий Бузиашвили: Чаще - да. Потому что сам пытаюсь жить так, чтобы не давать пустых обещаний. И в этом смысле всегда рассчитываю на взаимность. Ведь так же легко обмануть себя и не заметить этого, как трудно обмануть другого и не быть изобличенным. Жить надо руководствуясь принципами: учиться так, как будто тебе предстоит жить вечно; а жить так, будто тебе предстоит умереть завтра.

Вы легко даете обещания?

Юрий Бузиашвили: Я очень щепетильно отношусь к своим обещаниям. И в большинстве случаев стараюсь исполнить обещанное. Если же это не получается, испытываю психоэмоциональный стресс. Я вырос в Грузии, где данное человеком слово много значило. Ведь слово - не что иное, как отдаленное и ослабленное эхо мысли. Судиться, как теперь широко принято, с коллегами, соседями, родственниками - этого у нас никогда не было. За несдержанное слово был моральный спрос, а не юридический. Возможно, еще и поэтому слово старались держать. И не суд наказывал человека за неисполненное обещание, а людская молва.

Вы легко говорите "нет"?

Юрий Бузиашвили: Очень сложно. Любая просьба, обращенная ко мне, заставляет меня отнестись к ней внимательно. Я пытаюсь поставить себя на место просящего. Воспитатель сам должен быть воспитан. Человек попросил - и уже одним этим как бы чуть-чуть опустил себя, переступил через гордость, пришел на поклон к тому, кто может. Я знаю людей, которые стараются никогда никого не просить ни о чем, я и сам такой. И уж если человек просит - значит, ему некуда деваться. Не уважить, не откликнуться - все равно что камень положить в протянутую руку. Поэтому, если есть возможность помочь, я говорю твердое "да" и обычно держу свое слово. Но бывает, что и отказываю. Бывает, что и рад бы, но не могу ничем помочь. Когда я стал руководителем клинико-диагностического отделения, то есть каким-никаким, а начальником, я через месяц-другой понял, что надо научиться говорить "нет". Жизнь научила меня много прощать, но еще больше искать прощение.

Порядочные люди всегда найдут возможность сообщить, что выполнить обещанное не получится

У вас бывали случаи, когда легче было пообещать, чем сказать "нет"?

Юрий Бузиашвили: Безусловно. Ведь обмануть дьявола не грешно. Вся наша жизнь состоит из таких случаев. Поэтому - да, иногда приходиться обещать. Но скрывать обман - это также обман. Ложь, подслащенная обещанием, даже заведомо невыполнимым, намного легче воспринимается человеком, чем горькая правда. Хотя разбрасываться такими обещаниями, конечно, не стоит. Когда я поступал в академию, стал объезжать академиков, со многими познакомился, чьей-то поддержкой заручился. И оказалось, что среди них, людей авторитетных, уважаемых, признанных, есть и такие, кому ничего не стоит сказать "да", а после отказаться от своего слова, и никто их за это не осудит. Они живут по принципу, что искусство нравиться - это искусство обманывать.

А вам разве не приходилось брать назад свои обещания?

Юрий Бузиашвили: Конечно, приходилось, как же без этого. Иногда ситуация заставляет, иногда просто не успеваешь сделать обещанное. В таком случае важно, сожалеешь ли ты о том, что не сдержал свое слово, или легко себе прощаешь, что не оправдал чьих-то ожиданий. Ведь кого-то шокирует ваша необязательность. Надо сказать, люди, не сдержавшие обещаний, ведут себя по-разному после вашего разочарования в них. Одни молча прячут глаза, другие оправдываются: "Понимаешь, так получилось". Третьи делают вид, что все нормально и ничего такого они не обещали. Но порядочные люди всегда найдут возможность сообщить вам, что выполнить обещанное, к сожалению, не получится.

Пустые обещания не такие уж и пустые - они наполнены желанием угодить, страхом, обманом, глупостью

Кого, на ваш взгляд, бесполезно о чем-то просить?

Юрий Бузиашвили: Ленивых людей. Они легко пообещают и легко откажутся от обещаний. Объяснят потом, что проблема оказалась вселенских масштабов и решить ее не было ни малейшей возможности. Такие люди раздают обещания, даже и не собираясь их выполнять.

А зачем тогда раздают?

Юрий Бузиашвили: Чтобы набрать себе баллов, показать свою значимость, вырасти в глазах окружающих. Пустые обещания, между прочим, не такие уж и пустые - они всегда чем-то наполнены: желанием угодить, страхом, обманом, глупостью, жаждой скорых и незаслуженных наград. Но обманщик будет в свой черед обманут.

Ценность сдержанного слова должна быть одним из приоритетов и в бизнесе, и в политике, и вообще в жизни

Как вы относитесь к обещаниям политиков, особенно предвыборным?

Юрий Бузиашвили: Как к хорошей музыке, которую включают для поднятия настроения. По этому поводу хорошо сказал Жванецкий: "Мы им обещаем-обещаем, обещаем-обещаем, а им все мало!" Но музыка закончится, а вы останетесь с той реальностью, которая была до этой песни. Я никогда не был политиком. Но мое наблюдение за политиками заставляет меня думать, что они живут в масках. И подчас эти маски прилипают к лицу, становятся сутью человека. Возьмем президента Трампа. Вся его политическая карьера построена на обещаниях. И, надо отдать ему должное, он во многом выполняет свои обещания. В том числе и предвыборные. В 2016 году, избираясь на президентский пост, он обещал построить разделительную стену между США и Мексикой (это было одним из важных пунктов его предвыборной программы) - и он ее построил. Он обещал сделать Америку финансово крепкой страной - и сделал ее таковой, по крайней мере по сравнению с тем, что было до него. Он пришел в большую политику из бизнеса, а в бизнесе ничто, даже деньги, не ценятся так высоко, как доверие и выполненное обещание. Большинство же российских политиков выросли в советской среде, когда никто ни за что финансово не отвечал. А более молодое поколение людей во власти формируется из тех бизнесменов, которые постоянно заняты выяснением, кто кому должен и кто кого "кинул". Деньги любят тишину. Большие деньги - большую тишину. А тишину могут соблюдать только уверенные в себе, немногословные, отвечающие за свои слова люди. Мы недооцениваем силу сдержанного слова и слабо используем его потенциал. Тогда как ценность этого слова должна быть одним из приоритетов и в бизнесе, и в политике, и вообще в жизни. Мы очень многого могли бы достичь, если бы держали слово. Лучше обещать меньше, но делать больше, а не наоборот. Кто осторожнее в своих обещаниях, тот щедрее в их исполнении.

Вам приходилось наказывать подчиненных за невыполненные обещания?

Юрий Бузиашвили: Приходилось и приходится чуть ли не ежедневно. Но не надо давать человеку невыполнимых заданий. Где невыполнимые задания, там и невыполненные обещания, здесь одно с другим связано.

Обещание должно иметь силу долговой расписки

Есть обещания, которые даются по дружбе и поэтому мало что значат. Можно пообещать, а потом сказать: "Ну извини, не получилось". И сохранить добрые отношения. У вас так бывало?

Юрий Бузиашвили: Да, конечно. Соблазн пообещать невыполнимое всегда был, есть и будет. И никто не в силах удержаться от этого соблазна. К тому же кто-то считает обещания проявлением большой дружбы. Такие обещания, дескать, можно и не выполнять. Уделил человеку внимание, отдал дань уважения - и достаточно. Главное отметиться, а дальше как пойдет. Можно потом просто отмолчаться, а можно позвонить и сказать: "Ничего не получается", - хотя на самом деле даже и не пытался. В идеале же, я считаю, обещание должно иметь силу долговой расписки. Если вы сообщили кому-то, что оставляете ему наследство, то, как честный человек, вы должны немедленно умереть. При этом можно обещать действия, но нельзя обещать чувства - например, любовь до гроба. Кто обещает кому-то всегда любить его, или всегда ненавидеть, или оставаться всегда верным, тот обещает нечто, что не находится в его власти.

Вам доводилось выслушивать обещания, которым вы изначально не верили?

Юрий Бузиашвили: Конечно. В таких случаях приходится показывать вид, будто веришь. Чтобы не обижать кого-то своим скепсисом. Случается ведь, что человек не хотел обмануть, а просто не рассчитал свой административный или иной ресурс. Это единственное оправдание пустых обещаний. Порой легче стерпеть обман того, кого любишь, чем услышать от него всю правду. Бывают и "долгоиграющие" обещания с неопределенным сроком выполнения, когда, как говорится, "или шах умрет, или ишак умрет"... Бывают обещания, содержащие внутреннее противоречие, когда одно не совпадает с другим, и в результате не может быть выполнено ни то ни другое. А еще возможна многократная продажа обещания: человек обещает одно и то же, только разными словами и всякий раз обставляет дело так, будто обещает что-то новое. Иногда, не выполнив обещанное, человек объясняет это чьей-то - но не своей - нерасторопностью, ленью, расхлябанностью, переводит стрелки на кого-то. Иногда обещание корректируется. Было, к примеру, обещано сдать в феврале, а будет сдано в мае. Было обещано восемь миллионов, а будет выплачено три. В сущности, пустое обещание - это ложь. Из отношения человека к своим обещаниям формируется он сам, его суть. Так понимал природу этого явления Лев Толстой. "Будь правдив, - говорил он, - даже по отношению к дитяти: исполняй обещание, иначе приучишь его ко лжи". Лживое обещание раздражает больше, чем откровенный и честный отказ.

Визитная карточка

Фото: Александр Корольков/ РГ

Юрий Бузиашвили - заместитель директора Института кардиохирургии имени В.И. Бураковского ФГБУ "Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева" Минздрава России, руководитель клинико-диагностического отделения, академик РАН, с 2011 г. по 2013 г. - главный кардиолог г. Москвы. Родился в 1954 г. в Кутаиси. В 1977 г. окончил 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова. С 1977 г. по 1982 г. проходил клиническую ординатуру и аспирантуру в НЦССХ им. А.Н. Бакулева и остался в нем работать. В 1989 г. защитил докторскую диссертацию. С 1999 г. - заместитель директора по научной работе Института кардиохирургии им. В.И. Бураковского; с 2004 г. - член-корреспондент РАМН; с 2007 г. - действительный член РАМН. С 2013 г. - академик РАН.