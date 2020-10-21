Из-за пандемии коронавируса в отдельных классах московских школ вести уроки будут тьюторы

В школах Москвы появится новый формат обучения - тьюторство: вести уроки пригласят студентов и выпускников педагогических вузов. Власти российской столицы заверяют, что тьюторы будут преподавать только в отдельных классах, при этом учителя проконтролируют процесс. Эта мера необходима, чтобы защитить учителей старшего возраста от коронавируса. Наш вопрос: Вы хотите, чтобы вашего ребенка учил студент?

Дмитрий Гулевич, инженер, Минск:

- Хочу, чтобы моего ребенка учил компетентный учитель, который не стесняется посещать курсы повышения квалификации, знает обо всех новых тенденциях, владеет приемами психологии. И главное - умеет найти индивидуальный подход к каждому ученику. А молодой он будет или в возрасте, не так важно. Среди студентов тоже есть ребята, по-настоящему увлеченные профессией.

Елена Лисовская, учитель истории, Щучин:

- Не хочу. Как специалист могу аргументировать так: многое зависит от целостного видения методики преподавания. А у студентов такого еще нет. Только теоретические знания. Вот после практики - может быть. Но практиковаться студенты должны под присмотром опытных педагогов. Если же старшие учителя будут контролировать процесс, то какой смысл в таком тьюторстве?

Ольга Свинцова, логист, Нижний Новгород:

- Я против таких нововведений: студенты должны учиться. Хотя знаю немало примеров прекрасных студентов-репетиторов. Вопрос в том, захотят ли такие самородки встраиваться на время учебы в жесткую государственную систему с соответствующими регламентами и зарплатой? Не секрет: если такое решение все же примут, то по вузам разошлют "мобилизационные планы", в исполнении которых главное не качество "как бы волонтеров", а их количество. В любом случае родителей уже сложно чем-либо удивить.

Елена Ясюкевич, многодетная мама, Минск:

- Я не против, мне нравятся молодые и продвинутые ребята со свежими взглядами. Но выдержат ли сами студенты? Ведь и опытные педагоги не всегда справляются с современными детьми. Моя старшая дочка сейчас учится в лингвистическом университете. Признается: даже практики в школе, которая должна быть на 5-м курсе, боится.

Фатима Амирова, научный сотрудник, Махачкала:

- Поддерживаю инициативу. Многие возрастные учителя продолжают обучать по старинке, им в какой-то мере чужды современные технологии и методы преподавания. А студенты и выпускники в большинстве своем активно изучают в интернете новые отечественные и зарубежные методики. Почему бы не поделиться ими со школьниками? Кроме того, молодой учитель быстрее найдет общий язык с учениками. Он подаст тему не так консервативно, причем с помощью гаджетов и видеоуроков ведущих образовательных центров.

Николай Михайлин, сотрудник кадрового агентства, Красноярск:

- Я сам заканчивал пединститут и некоторое время работал в школе учителем. Практика была у нас на 3-5-м курсах, я ее с большим удовольствием вспоминаю. И ученики нас ждали, потому что мы могли, что называется, пофеерить. Например, объясняли на "Древнем мире", почему римские легионы были непобедимы - выстраивали класс в подобие манипулы, триариев (отличников) - в последний ряд, учили держать строй и делать "черепаху". Так что я категорически "за" - студенты вполне могут на несколько недель заменить штатных педагогов.