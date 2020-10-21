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21.10.2020 22:00
Рубрика: Власть

Кабмин рассмотрит поправки об оплате работникам санаторно-курортного лечения

Текст: Владимир Кузьмин
Кабинет министров на заседании в четверг рассмотрит поправки в Налоговый кодекс, призванные стимулировать организации к оплате своим сотрудникам и членам их семей санаторно-курортного лечения.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Изменения в статьи 217 и 255 части второй кодекса дадут работодателям право учитывать эти затраты в составе расходов на оплату труда при расчете базы для налога на прибыль при оплате договоров, заключенных непосредственно с санаторно-курортными организациями, а также при полной и частичной компенсации затрат сотрудников на санаторно-курортное лечение, включая расходы на проживание и питание.

Законопроект также освобождает от НДФЛ доходы в виде стоимости оплаченных организацией в пользу работников и членов их семей услуг санаторно-курортных организаций однократно в одном налоговом периоде.

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Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Налоговое законодательство

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