БелАЭС готовится к пуску

Совсем скоро Белорусская АЭС начнет выдавать свою первую электроэнергию. Об этом сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Общая мощность объекта - 2400 мегаватт. Как же будет использован этот огромный поток энергии?

Во-первых, нужно наращивать потребление энергии в расчете на душу населения, считает кандидат технических наук Валентина Цилибина из Института экономики НАН Беларуси. Пока же этот показатель почти вдвое меньше, чем в России, и вчетверо, чем в США.

Во-вторых, пуск АЭС будет способствовать повышению энергоэффективности экономики. Правительством Беларуси уже утверждены комплексный план развития энергетической сферы и межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии.

Одно из перспективных направлений - использование в домах электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения

Виктор Каранкевич привел на Форуме по развитию электромобильности E-Mobility 2020 такие цифры: за полгода количество электромобилей в Беларуси удвоилось. Это и легковушки, и городские электробусы высокой вместимости. Если количество автомобилей в стране достигнет десяти тысяч, то они будут потреблять ежегодно до 80 млн киловатт-часов электроэнергии - как обычный район Беларуси. А вот использование бензина, дизельного топлива и моторного масла существенно сократится.

Еще одно перспективное направление - использование электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения. За пять месяцев 2020 года потребление электро­энергии на эти цели выросло втрое по сравнению с прошлым годом.

- В нашей энергосистеме реализуется программа строительства электрокотлов, - рассказал Виктор Каранкевич "СОЮЗу". - В этом году планируется ввести в эксплуатацию оборудование, которое будет потреблять около десяти процентов энергии, вырабатываемой АЭС. Активно развивается строительство многоквартирных домов, где с помощью электричества осуществляется обогрев помещения и приготовление пищи.

Первый такой 90-квартирный дом построен в Барановичах. На вид - обычная девятиэтажка, однако расход электроэнергии в ней в 3,5 раза больше. На каждой кухне висит настенный электрокотел проточного типа. Он обогревает всю квартиру. Причем "погоду в доме" можно установить самостоятельно. В туалетной комнате еще один водонагреватель, автоматический - нагревает воду для кухни и ванной. В квартире два счетчика: один - для учета расхода электроэнергии на отопление и подогрев воды, второй - расхода электро­энергии на освещение, электроплитой, бытовыми приборами. Что касается цены электроэнергии, то она значительно меньше, чем тариф в обычных домах с газовыми плитами. Недавно в городе построен еще один "электродом" на 68 квартир. Сооружать такие дома особенно выгодно в местах, удаленных от централизованных источников тепла и газа.

И конечно, в Беларуси предполагается создать ряд энергоемких промышленных производств, нацеленных на выпуск высоколиквидной продукции. Такие программы разработаны практически в каждой отрасли экономики. Есть и планы экспорта электроэнергии, в том числе в Россию.