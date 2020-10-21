Руководство мужской Евролиги оперативно реагирует на стремительно меняющуюся к худшему ситуацию с числом положительных тестов на коронавирус у главных действующих лиц турнира. Специальный регламент проведения регулярного чемпионата откорректирован исходя из здравого смысла. У ряда команд технические поражения одномоментно превратились в перенесенные матчи.

Одним из главных выгодоприобретателей от последних изменений стал выступающий в элитной компании второй сезон подряд "Зенит" из Санкт-Петербурга. Напомним, что команда с берегов Невы из-за тотального карантина в клубе (с 11 октября) 13 и 15 числа этого месяца не смогла провести гостевые матчи с испанскими "Басконией" и "Валенсией" соответственно. И "Зениту" автоматически были засчитаны технические поражения. Теперь результаты 0:20 (такое в баскетболе числовое выражение технического поражения) в таблице Евролиги исчезли, не сыгранные по причинам объективного форс-мажора матчи перенесены на неопределенный срок, но должны состояться до 13 апреля будущего года включительно. Причем конкретные даты этих встреч можно менять не более трех раз.

Решение, конечно, гибкое, но в то же время плохо, что в буквальном смысле героизм игроков БК "Химки" теперь видится в несколько ином свете. Также страдавшие от коронавируса химчане ранее едва наскребали восемь человек на выездные матчи с испанскими "Реалом" (Мадрид) и "Басконией" и терпели игровые, а не "диванно-технические" поражения. Хотя в заявке на встречу у подмосковного коллектива были несколько здоровых баскетболистов основного состава плюс два-три дублера из третьей команды клубной системы и даже один безусловно травмированный, просто сидевший на скамье запасных в игровой форме. В итоге геройству храбрых не спета слава.