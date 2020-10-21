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21.10.2020 16:36
Рубрика: Общество

Как серб Савва Владиславич сблизил Россию и Китай

Текст: Александр Борисов
21 октября 1727 года в поселке Кяхта (Республика Бурятия) между Россией и Китаем был подписан Кяхтинский договор об установлении границы и торговле, служивший правовой основой взаимоотношений между двумя странами до середины XIX века. Об этом значимом в российско-китайских отношениях событии напомнила пресс-служба Минобороны России. Основная заслуга в успешном завершении переговоров с империей Цин принадлежала уроженцу Герцеговины, выдающемуся дипломату и сподвижнику императора Петра I - Савве Владиславичу-Рагузинскому.
Памятник Савве Владиславичу в Гацко (Республика Сербская). Фото: Александр Борисов Памятник Савве Владиславичу в Гацко (Республика Сербская). Фото: Александр Борисов
Памятник Савве Владиславичу в Гацко (Республика Сербская). Фото: Александр Борисов

История жизни нашего незаслуженно забытого героя, которого по праву в кругу историков называют символом российско-сербских отношений, удивительна. Она вполне может стать основой для многочисленных киносценариев. Граф Савва Владиславич-Рагузинский (1669 - 1738) - сподвижник Петра Великого, оказавший существенное влияние на развитие экономики и культуры России, а также на усиление позиций русского государства на международной арене. Он внес большой личный вклад в дипломатическое сопровождение побед русского оружия в Великой Северной войне, в укрепление торговых и дипломатических связей России с Европой.

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Разветвленная торговая сеть Владиславича-Рагузинского стала прообразом разведывательной службы России за рубежом. Активно участвовал в укреплении экономики страны, организовал введение разменной медной монеты, что самым серьезным образом пополнило подорванный войнами бюджет страны. В ходе подготовки Полтавской битвы обеспечил снабжение русских войск и доставил важнейшие сведения о том, что Османская империя не выступит на стороне шведского короля.

В 1710 году становится главным советником Петра по вопросам православного Востока. Ему принадлежала идея обращения к христианским народам Балкан с призывом поддержать Россию в войне с Турцией.

Также он впервые ставит так называемый восточный вопрос, который на протяжении двух столетий был одним из важнейших вопросов европейской политики. В 1725 году граф был назначен полномочным послом в Китае для урегулирования торговых и пограничных отношений, в чем немало преуспел, а заключенные им соглашения актуальны и сейчас. Основал город Троицкосавск (ныне - Кяхта, Республика Бурятия), который вплоть до второй половины XIX века был главным пунктом торговли между Россией и Китаем.

Следует особо отметить, что именно Савва Владиславич-Рагузинский привез в Москву приобретенного им на невольничьем рынке в Стамбуле молодого эфиопа Ибрагима Ганнибала, (африканец затем был подарен Петру I, проявил отличные способности и дослужился до поста главного военного инженера русской армии, в 1759 году получил звание генерал-аншефа), прадеда Александра Пушкина, которому великий поэт посвятил неоконченный роман "Арап Петра Великого". Таким образом, можно констатировать, что серб своими действиями внес и неоценимый вклад в развитие культуры и искусства России, так как без него не появился бы в России тот самый Пушкин - основоположник современного русского языка.

Интересным является и тот факт, что итальянский композитор и скрипач-виртуоз Антонио Вивальди пользовался покровительством и финансовой поддержкой Саввы Владиславича. По данным белградского издания "Вечерние новости", в качестве благодарности за оказываемую помощь музыкальный гений посвятил сербу оперу "Истина в испытании" (1720).

За заслуги перед российским государством Савва Владиславич-Рагузинский был награжден орденами Святого апостола Андрея Первозванного и Святого Александра Невского, произведен в действительные статские советники. Похоронен в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры.

В настоящее время прорабатывается вопрос об основании общественной организации имени Саввы Владиславича-Рагузинского, в исполнительный и попечительский совет которой вошли бы выдающиеся общественные и политические деятели из Российской Федерации и Республики Сербской.

Фото: Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
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"Думается, общественная организация имени Саввы Владиславича, создаваемая совместно представителями Республики Сербской и России, смогла бы способствовать дальнейшей популяризации его деятельности, - подчеркивает авторитетный балканист Юлия Юдова. - Помимо общекультурного значения, связанного с необходимостью сохранения памяти о выдающемся деятеле эпохи величайших преобразований Петра I, работа такого общества имела бы также и политическое значение. Одна из основных идей Саввы Рагузинского была в том, чтобы Россия помогла православным народам Балкан обрести независимость, сохранить свою идентичность в условиях иностранного господства. Всю свою жизнь он, по сути, посвятил развитию связей между нашими народами, основанными на общности происхождения и православной вере. В нынешней международной обстановке, когда продолжается борьба различных мировых держав за Балканы и дружба России с Сербией испытывается на прочность, идея Саввы о сближении с Россией и ее помощи, в частности, сербскому народу остается актуальной. Общественная организация имени Саввы Владиславича могла бы внести свой вклад в укрепление дружественных связей между народами наших стран".

В эксклюзивном интервью "Российской газете" популярный сербский актер Милош Бикович указал на важность привлечения к этому проекту креативных и творческих людей, способных обеспечить его успешное развитие. "Много сейчас существует обществ российско-сербской дружбы, от деятельности которых в действительности мало реальной пользы, - констатировал он. - Сила сосредоточена в людях. В любом случае я полностью поддерживаю эту столь значимую для всех нас инициативу и готов всячески поддерживать ее реализацию, так как, на мой взгляд, это может содействовать укреплению отношений между нашими братскими народами".

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