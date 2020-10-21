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21.10.2020 12:45
Рубрика: Общество

Какой будет новая школьная золотая медаль

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Министерство просвещения Российской Федерации Фото: Министерство просвещения Российской Федерации
Фото: Министерство просвещения Российской Федерации

Министерство просвещения изменило дизайн медали "За особые успехи в учении".

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Напомним, школьная золотая медаль выдается выпускникам-отличникам. Получить аттестат с отличием не так-то просто: свои знания нужно подтвердить высокими баллами ЕГЭ по русскому языку (70 баллов) и математике (70 баллов - за профильную или "отлично" - за базовую математику).

Как будет выглядеть новая медаль? Это диск из желтого металла, золотистого цвета. На лицевой стороне (аверсе) - рельефное изображение Государственного герба РФ. На оборотной стороне (реверсе) в верхней части слева по окружности идет надпись "За особые успехи в учении". Посередине - стилизованное изображение раскрывающейся книги на фоне исходящих от центра лучей. По нижней части окружности книга обрамлена декоративной пальмовой ветвью. В переплете книги расположен товарный знак отечественной организации-изготовителя.

В приказе ведомства описаны даже такие тонкости: "Медаль упаковывается в пластиковый футляр красного цвета с изображением Государственного герба РФ".

- Это значимая награда для школьников, подчеркивающая их усердие и тягу к знаниям. Золотая медаль выдается вместе с аттестатом с отличием тем, кто получил высшую оценку по каждому предмету и доказал уровень своих знаний в рамках итоговой аттестации, - рассказали ранее "РГ" в министерстве просвещения.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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