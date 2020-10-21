Какой дешевый смартфон купить в 2020 году, чтобы не пожалеть

Новые айфоны стоят неподъемных для многих денег - большинство людей предпочитают смартфоны на Android и подешевле. Выбирая новый аппарат, главное - обращать внимание на характеристики и бренд. Достойные характеристики гарантируют скорость работы, бренд - положительный опыт, удобный софт и регулярные обновления Android.

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Каким должен быть смартфон конца 2020 года? Во-первых, у него должно быть от 4 гигабайт памяти, модуль NFC и емкий аккумулятор - от 4000 мАч. Постоянной памяти желательно иметь не менее 64 гигабайт. Очень желательно наличие порта USB-C, а не Micro USB. Сканер отпечатка пальца - обязателен, как и свежий Android 10 из коробки.

А вот на разрешение экрана обращать внимание стоит не всегда - оно может быть и ниже стандартного FullHD+, но при этом не вызывать никаких вопросов. Изучая систему камер, нужно помнить, что одной из них должна быть стандартная, а второй - сверхширокоугольная (ей хорошо снимать пейзажи - и вообще удобно, когда в кадр нужно вместить много всего, а возможности отойти подальше нет). Третий объектив может быть макро или портретником.

Какие смартфоны в категории до 15 тысяч рублей подходят под эти требования? Вот несколько наиболее удачных моделей.

1. Redmi 9 (от 11700 рублей). Подходит под все требования: 6,53-дюймовый экран с разрешением 2340x1080 пикселей (то самое FullHD+), сверхширокоугольная и основная камеры, 4/64 гигабайта памяти с возможностью расширения, отличный аккумулятор на 5020 мАч, модуль NFC, разъем USB-C, Android 10 с как минимум одним гарантированным обновлением.

2. Samsung Galaxy M21 (от 13600 рублей). 6,4-дюймовый экран с разрешением FullHD+, 4/64 гигабайта оперативной и постоянной памяти со слотом для карт, а аккумулятор поистине гигантский - 6000 мАч. Камеры - в порядке: присутствуют и стандартный, и ультраширокоугольный модули. Есть и NFC, и Android 10 - причем с тремя обещанными глобальными обновлениями.

3. realme c15 (от 10500 рублей). Самая недорогая модель в обзоре отличается пониженным разрешением 6,5-дюймового экрана - 1600x720 пикселей. На практике это означает две вещи. Во-первых, разглядеть пиксели будет по-прежнему сложно, а во-вторых, благодаря более низкому разрешению увеличивается автономность. А она и так будет шикарной благодаря батарее на 6000 мАч. Все остальные характеристики на уровне: присутствует "ширик", 4/64 гигабайта памяти, слот для дополнительной карты, NFC. Может смутить только порт Micro USB, но за такие деньги простительно. Android 10 поставляется из коробки, как минимум одно обновление будет.

4. Nokia 5.3 (от 13 тысяч рублей). Считается, что цены на Nokia слегка завышены по сравнению с собратьями, но сейчас другой случай. Nokia 5.3 оснащается 6,55-дюймовым экраном с разрешением 1600x720 пикселей, 4/64 гигабайтами памяти с возможностью расширения, модулем NFC. По качеству съемки и бюджетники, и топовые модели Nokia традиционно хороши, и этот аппарат не исключение. Немного подкачал аккумулятор - 4000 мАч, но "пониженное" разрешение поможет аппарату жить дольше на одном заряде. Из коробки - чистый Android 10 с тремя большими обновлениями каждый год. Отличный сбалансированный аппарат, который будет работать и не раздражать.