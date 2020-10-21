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21.10.2020 20:17
Рубрика: В мире

Дональду лучше молчать

Кандидаты в президенты США проведут финальные дебаты перед выборами
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8293)
Грядущий завтра вечером финальный раунд дебатов между кандидатами в президенты США дает им последний шанс в очной схватке склонить симпатии избирателей на свою сторону перед выборами 3 ноября. Борющийся за второй срок в Белом доме Дональд Трамп и его конкурент-демократ Джозеф Байден сойдутся на сцене в американском Нэшвилле (штат Теннесси) в 21.00 по местному времени (4.00 мск 23 октября).
На дебатах кандидатов в вице-президенты США их участников разделили стеклянными щитами. Фото: REUTERS На дебатах кандидатов в вице-президенты США их участников разделили стеклянными щитами. Фото: REUTERS
На дебатах кандидатов в вице-президенты США их участников разделили стеклянными щитами. Фото: REUTERS

Среди тем для полуторачасового мероприятия организаторы назвали борьбу с пандемией, положение американских семей, расовые проблемы в США, вопросы изменения климата и национальной безопасности и, наконец, особенности руководства страной. Дебаты разделят на шесть тематических сегментов по 15 минут. В начале каждого сегмента у Трампа и Байдена будет по 2 минуты на выступление, в течение которых по новым правилам конкуренту будут отключать микрофон, чтобы он не перебивал выступающего. На такое нововведение организаторы пошли после скандального первого раунда дебатов 29 сентября, которые больше напоминали дворовую перепалку, чем дискуссию между претендентами на Белый дом. Трамп и Байден без конца обменивались оскорблениями и за полтора часа перебили друг друга около 100 раз. Поэтому в комиссии, пытаясь придать предстоящей дискуссии конструктивный характер, решили заранее осадить кандидатов.

Фото: REUTERS
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Пока не сообщалось о том, какие санитарные меры будут обязаны соблюдать участники. А вопрос выглядит не праздным после того, как у Трампа и многих из его окружения спустя несколько дней после первых дебатов с Байденом был выявлен коронавирус. Из-за этого второй раунд дебатов 15 октября был отменен. Пока Трамп, заявивший о своем стремительном излечении, лишь обещал обещал сдать тест на коронавирус перед мероприятием.

По слухам, советники Трампа призывают его в этот раз быть сдержаннее, больше шутить, чтобы вызвать симпатию у избирателей. Впрочем, несмотря на умиротворяющие советы, которые Трамп получал еще во времена предыдущей предвыборной кампании, он, в конечном итоге, всегда возвращался в свой "боевой" образ. Накануне предстоящих дебатов президент успел назвать их модератора, журналистку CBS Кристен Уэлкер, "абсолютно предвзятой", а нововведения в правилах "несправедливыми".

Тем не менее Трампа убеждают, что в этот раз молчание для него действительно может оказаться золотом. Дело в том, что слабой стороной 77-летнего Байдена считают не раз проявлявшиеся у него признаки старческого заката, включая постоянные ляпы в публичных выступлениях. На старте предвыборного сезона в этом году Байден несколько раз сел в лужу, после чего его штаб старался держать своего кандидата в тени. Пресса уже назвала Байдена везунчиком - уязвимый и престарелый кандидат с непростым политическим багажом в другое время мог бы стать легкой мишенью для соперника.

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