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Рубрика: В мире

Киргизия продолжит наращивать стратегическое партнерство с Россией

Текст: Артем Петров (Бишкек)
Киргизия, как и раньше, придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства с Россией. Об этом заявил исполняющий обязанности президента КР Садыр Жапаров на встрече с послом РФ в республике Николаем Удовиченко.
Фото: Абылай Саралаев/ТАСС Фото: Абылай Саралаев/ТАСС
Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

И.о. главы государства в ходе переговоров отметил особую роль Российской Федерации в стабилизации политической ситуации в стране.

Премьер Киргизии заверил, что страна выполнит все обязательства перед РФ

- Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность российской стороне за поддержку в сложный период, связанный с распространением коронавирусной инфекции, в том числе за предоставление гуманитарной помощи, - отметил Садыр Жапаров.

При этом он заверил, что русский язык в КР сохранит статус официального в соответствии с Конституцией. Также и.о. президента попросил увеличить количество учителей русского языка, отправляемых в республику из РФ для обучения киргизстанцев.

Николай Удовиченко, в свою очередь, сообщил о заинтересованности России во взаимовыгодном экономическом сотрудничестве с Киргизией.

- В республике реализуется ряд солидных программ. Одним из важных элементов является привлечение дополнительных российских инвестиций. РФ готова оказать содействие в модернизации налоговой системы страны и в ведении системы маркировки прослеживаемости товаров, - отметил посол.

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