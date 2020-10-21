Комфортные дороги откроют доступ к российским достопримечательностям

Вятская Швейцария, кладбище динозавров, "Планета океан", уникальные озера и водопады. Все это станет доступнее благодаря комфортным дорогам.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусматривает, что в России отремонтируют более 400 участков трасс и магистралей, ведущих к туристическим объектам. На некоторых из них работы закончены еще в прошлом году. Другие - отремонтируют в 2020-2021 годах.

Корреспонденты "Российской газеты" отправились в путешествие.

Вятка: до "Часового" и дальше

Дорога Киров - Советск - Яранск очень важна для Кировской области. Одна из основных транспортных артерий протяженностью 208,8 километра ведет сразу к трем значимым туристическим объектам - государственному природному заказнику "Пижемский" в Советском районе, озеру Лежнинскому в Пижанском районе и Троицкой церкви в Яранске.

Главное украшение заказника - бассейн реки Немды. Краеведы называют эти места Вятской Швейцарией. На правом берегу излюбленным местом туристов и альпинистов стал скальный массив "Камень". Известняковые утесы, начиная со столбообразной скалы "Часовой", тянутся еще на километр.

Неподалеку пещера "Киров-600", глубина которой 26, а протяженность около 150 метров. Кроме того, над Немдой возвышается известняковый Буржатский утес высотой в 30 метров, а в полукилометре от него есть семиметровый Береснятский водопад.

Есть в Кировской области и уникальное Лежнинское озеро - памятник природы регионального значения. Оно удивляет туристов необычной, почти правильной округлой формой и крутыми берегами, напоминающими воронку. Вода чрезвычайно прозрачна. Уникальность озера в том, что его зеркало расположено на 7-8 метров выше уровня текущих в этих местах рек. А еще, по преданию, за четыре века в нем никто не утонул.

Все вятские туристические жемчужины располагаются на участке трассы от Советска до Яранска. В правительстве Кировской области уверены, что возможность комфортного проезда по отремонтированной дороге обязательно привлечет новых туристов в эти места. Тем более что в последнее время усиливается тренд на автомобильные путешествия по стране. "Ремонт дороги позволит увеличить географию посетителей, а также повысит доступность проезда к туристическим объектам", - сказали "РГ" в пресс-службе правительства региона.

Забайкалье: страна шести озер

В Забайкальском крае заканчивают реконструкцию трассы, ведущей к Ивано-Арахлейским озерам. Этот уникальный природный комплекс из шести крупных озер - излюбленное место отдыха жителей Читы - находится всего в 40 километрах от города.

Там обитают десятки видов птиц, млекопитающих и шесть сотен видов растений.

Летом дорога, построенная в 1960-х годах, ежесуточно пропускает до 20 тысяч машин. Однако на такой поток она явно рассчитана не была. Вот и встают в пробках горожане, желающие уехать на природу. Заторы иногда начинаются сразу при выезде из Читы.

В 2019 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" был отремонтирован первый десятикилометровый участок: его пустили в обход болотистой местности и расширили до семи метров.

В этом году взялись за следующие 10 километров вдоль озера Тасей. Ремонт продолжится и в 2021-м. В целом стоимость работ составит 268 миллионов рублей. Проектом предусмотрена полная замена старого асфальтобетонного покрытия, реконструкция 12 труб и двух мостов.

Новые дороги раздвигают туристам горизонты, а для регионов становятся драйвером экономического развития. Фото: Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса

Благодаря этому Ивано-Архалейские озера смогут посещать гораздо больше людей. Озера Арахлей, Шакша, Иван, Тасей, Иргень, Большой Ундугун притягивают туристов своей красотой и прозрачной водой. Самое популярное из них - Арахлей - нравится забайкальцам и гостям региона песчаными пляжами, рыбалкой и невероятными пейзажами.

"После ремонта дороги выиграют все жители и гости края, которые смогут еще более комфортно добираться до любимых мест, а туристическая сфера - от увеличения числа отдыхающих", - говорит управляющая местной базой отдыха Людмила Насырова.

Любознательным

Виктор Гюго приведет к "Планете океан"

В Калининграде ремонтируют улицы Виктора Гюго и Маршала Баграмяна, ведущие к единственному в России комплексному морскому музею - Музею Мирового океана. На его территории представлены научно-исследовательские корабли, подводная лодка, гидросамолет, рыболовецкий траулер, плавучий обитаемый маяк, выставочные корпуса и Парк науки. Только в прошлом году музей посетили почти 700 тысяч гостей - при населении Калининграда в полмиллиона человек.

О том, что улицы, ведущие к музею, нуждаются в ремонте, представители учреждения культуры говорили властям давно. Особую актуальность этот вопрос приобрел в связи со строительством на музейной набережной нового корпуса "Планета Океан". Этот огромный голубой зеркальный шар, говорят, виден даже из космоса.

Этот проект - переходящий, мероприятия завершатся весной 2021 года.

"Мы благодарны за включение улиц Виктора Гюго и Маршала Баграмяна в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорит начальник отдела капитального строительства Музея Мирового океана Юлия Осинцева. - Музей участвовал в согласовании проекта дорожных работ. Речь идет о въездах, выездах, парковках для легковых автомобилей, карманах для туристических автобусов, пешеходных переходах, расположенных вблизи учреждения. В результате все эти дорожные элементы будут максимально удобными для наших посетителей".

Этим летом, когда в Калининградской области разрешили работать музеям и отменили обязательную самоизоляцию для туристов из других субъектов РФ, Музей Мирового океана уже пережил небольшой туристический бум. С июля по сентябрь его посетили 332 тысячи человек - на 44 тысячи больше, чем в третьем квартале прошлого года.

Историкам

Кто-то? Зауропод!

В Кузбассе ремонтируют дорогу на малую родину летчика-космонавта СССР Алексея Леонова. Маршрут от города Мариинска до деревни Листвянка Тисульского района - один из ключевых в региональных планах по выполнению нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Первый отрезок Усть-Чебула - Дмитриевка протяженностью в 7,8 километра привели в порядок еще в 2019 году. А в этом работы продолжились на участке Дмитриевка - Усть-Серта.

В селе Шестаково можно посетить кладбище динозавров и послушать лекции палеонтологов. За этим сюда едут со всего мира. Фото: wikipedia.org

В село Шестаково к знаменитому палеонтологическому комплексу - кладбищу динозавров - можно попасть, если сразу за Усть-Сертой свернуть направо. Каждую весну после половодья здесь, в обнажениях осадочных пород возрастом до 135 миллионов лет можно видеть костные останки доисторических животных - от динозавров до мамонтов. Первые находки в Шестаково были сделаны еще в 1953 году.

"Кости динозавров раннего мелового периода тогда были найдены случайно, кстати, при строительстве дороги", - рассказал доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии Томского госуниверситета Степан Иванцов. А шесть лет назад здесь обнаружили массовое захоронение скелетов пситтакозавров сибирских и останки гигантского зауропода. Это уникальное место привлекает ученых-палеонтологов со всего мира. И каждое лето Кузбасский государственный краеведческий музей организует сюда автобусные экскурсии.