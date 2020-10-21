В России сократилось число убийств, разбоев, грабежей и квартирных краж. Но почти на 100 процентов выросло количество преступлений в сфере высоких технологий. Действительно, на улицах российских городов стало спокойнее и безопаснее. Стали меньше убивать, грабить и влезать в чужие квартиры. А вот с кибербезопасностью все оказалось гораздо хуже.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила последние статистические данные о состоянии преступности в стране за 9 месяцев. По ее словам, статистика указывает на сохранение тенденции снижения числа преступлений против личности. По сравнению с прошлым годом количество таких преступлений сократилось на 6%, в том числе - на 4,6% умышленных причинений тяжкого вреда здоровью.

Так, уменьшилось число разбоев - на 19,2%, грабежей - на 14%, краж - на 2,7%, в том числе квартирных - на 21,3%.

Кроме того, анализ социально-криминологических данных тоже свидетельствует о снижении на 7,4% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии.

Что особенно радует, на 1,9% меньше преступлений совершено людьми в состоянии алкогольного опьянения, на 13,6% - в состоянии наркотического опьянения.

Гастарбайтеры тоже стали меньше, мягко говоря, шалить. На 2,1% сократилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории России, и на 4,9% - в отношении них. То есть можно говорить о снижении этнической преступности.

Хорошо показал себя аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". С января по сентябрь в общественных местах зарегистрировано на 10,2% меньше преступлений, чем за тот же период прошлого года.

Остается стабильной оперативная обстановка на объектах транспорта, где количество преступлений сократилось на 10,1%, в том числе на 8,3% - тяжких и особо тяжких.

В январе - сентябре зафиксировано снижение на 8,9% числа преступлений в семейно-бытовой сфере, в том числе на 16,7% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 11,2% - вреда средней тяжести, на 7,2% - легкого вреда здоровью.

Комплекс "Безопасный город" снизил уличную преступность за 9 месяцев на 10,2%

Но все же есть проблема. Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1,2%. Подвела, увы, компьютерная грамотность - выросло количество криминала с применением IT-технологий. Таких "умных" преступлений стало больше на 77%. В том числе с использованием сети "Интернет" - на 93,2%, при помощи средств мобильной связи - на 97,7%.