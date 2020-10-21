Контроль за лесными инвестпроектами будет ужесточен

Законодательство о приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов будет изменено. Об этом "РГ" сообщил Виктор Евтухов, статс-секретарь-заместитель министра промышленности и торговли РФ. "В высокой стадии готовности находится проект постановления с большим пакетом изменений в постановление Правительства России № 190, этот документ поможет и субъектам, и Минпромторгу усилить контроль за реализацией проектов и даже, в особо запущенных случаях - самостоятельно принимать решение об исключении проекта", - рассказал он.

К приоритетным инвестиционным проектам (ПИП) в лесной сфере относятся проекты по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры с минимальным объемом капвложений 500 млн руб., а также проекты по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктур с минимальным объемом капвложений 750 млн руб.

Основное бремя по контролю за приоритетными инвестпроектами в области освоения лесов лежит на регионах. Однако он недостаточно эффективен, это отмечается и в плане по декриминализации отрасли, утвержденном вице-премьером Викторией Абрамченко неделей ранее. "За последние два года Минпромторгу России, совместно с руководителями субъектов РФ и правоохранительными органами удалось в большинстве случаев разобраться с нерадивыми инвесторами, делавшими вид, что реализуют проекты по глубокой переработке древесины, и навести в этом вопросе порядок. В 2019 году нами исключено из Перечня ПИПов 7 проектов, за 9 месяцев 2020 года исключено уже 9", - отметил Евтухов.

Главным нарушением со стороны органов исполнительной власти лесных регионов было то, что они не контролировали должным образом реализацию проектов и никак не реагировали на срыв сроков реализации. Были проекты, которые должны были быть завершены много лет назад, и даже полностью построены, но до сих пор числились в перечне. "В некоторых случаях мы буквально понуждали и инвесторов, и регионы к принятию решений по ПИПам. В 2019 году было завершено 7 проектов, а за 9 месяцев 2020 года уже 15", - добавил замглавы минпромторга.

Кроме того, обсуждается передача полномочий по инвестпроектам в области освоения лесов и глубокой переработки древесины на федеральный уровень, чтобы решения по ним могли бы приниматься межведомственной комиссией федеральных органов, представителей губернаторов и правоохранителей, уточнил Евтухов.

Сегодня, 21 октября, в Совете Федерации на правительственном часе выступит Виктория Абрамченко, которая расскажет сенаторам о мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства.